Multiplan traz universo do TikTok para campanha do Dia dos Namorados

A Multiplan, administradora de 19 shoppings centers no Brasil, se inspirou nos desafios comuns no TikTok, rede social que é sucesso entre os jovens, para criar sua campanha para o Dia dos Namorados: “É presente, é romance, é agora”. O conceito reforça a importância de se comemorar o hoje e de manter-se presente, assim como foi na campanha do Dia das Mães (“É presente, é amor, é agora”).

Na peça, os casais escolhem o "agora" em um "desafio", remetendo à estética do TikTok. A campanha, criada pela Taste, pode ser vista no YouTube da Multiplan.

“A data celebra as relações dos casais e é mais um momento importante no calendário do varejo. Para esse ano, estruturamos uma campanha que remete à alegria e se conecta a pessoas apaixonadas. Estendemos o conceito da nossa campanha do Dia das Mães”, afirma Rodrigo Peres, co-head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (MIND) da Multiplan.

Para completar, a rede de shoppings centers preparou promoções para a data em todos os seus shoppings, com prêmios para compras acima de um determinado valor. Cada empreendimento tem seu próprio regulamento.

