Multiplan: “Oferecemos ao governo os shoppings como locais de vacinação”

Os 577 shoppings brasileiros estão à disposição para ajudar no plano de imunização contra a Covid-19, segundo José Isaac Peres, fundador e presidente da Multiplan, maior empresa do setor no país, em entrevista ao Bússola Líderes. “Nós estamos oferecendo ao governo os shopping centers como centros para vacinação, inclusive podendo armazenar material que demandem temperaturas negativas mais extremas. Queremos contribuir de maneira responsável para este momento”, afirmou o executivo, ressaltando que, com a adoção de protocolos sanitários rigorosos pelos empreendimentos desde o início, o shopping é o espaço com frequência pública mais seguro e higiênico.

Sobre o futuro do setor, Peres acredita que, mesmo com a expansão do e-commerce, nada substitui a experiência presencial de ir ao shopping, apelidado por ele de “maior antidepressivo urbano”. “O grande espetáculo de um shopping são as pessoas. Ali elas se encontram, conversam, interagem. Os indivíduos vão ao shopping como antigamente iam a um boulevard, a uma praça. Além de centro comercial, é um centro de conveniência, é um centro de lazer, é um centro de serviços e é um centro de convivência. A nossa preocupação é dar prazer às pessoas, mas dar prazer de uma forma responsável”, explicou o empresário, destacando que, mesmo com a pandemia, as vendas de 2020 já atingiram 90% do registrado no ano passado.

José Isaac Peres falou ainda sobre as expectativas da Multiplan para 2021, ano em que a empresa inaugura o seu 20º shopping no país, o ParkJacarepaguá no Rio de Janeiro. Confira a entrevista completa do empresário a Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, no Bússola Líderes – o novo canal de entrevistas em vídeo com as principais lideranças empresariais do país. O bate-papo é sempre publicado no YouTube da Bússola e no portal da Exame.

