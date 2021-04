Multiplan doa 150 ton de alimentos e abre postos de coleta em shoppings

A Multiplan vai doar 10 mil cestas básicas para a campanha #tamojuntonaluta do Transforma Brasil. No total, a parceria vai distribuir 150 toneladas de alimentos a mais de cem organizações que atuam no combate à fome nas dez cidades onde a companhia está presente.

A doação é o pontapé inicial da campanha “Alimente o Bem”, que convida o público a também doar alimentos não perecíveis e cestas básicas em qualquer um dos 18 shoppings administrados pela empresa. A campanha de arrecadação faz parte do Multiplique o Bem, braço social da empresa e seus shoppings. As doações poderão ser feitas via drive-thru disponível em todos os shoppings da Multiplan ou nos postos de coleta criados em cada shopping, respeitando os decretos de funcionamento estaduais e municipais de cada região.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos para diversas instituições em regiões próximas aos empreendimentos. “Os shoppings Multiplan sempre promoveram a alegria e o bem-estar e, neste momento de sofrimento, queremos estimular nossos clientes a levarem um pouco de felicidade e esperança para quem está enfrentando a dor da fome. Nesta etapa a doação será de 10 mil cestas básicas e esperamos que esta ação inspire mais pessoas a doar”, explica Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

Os pontos de coleta estão disponíveis nos shoppings MorumbiShopping, ShoppingAnáliaFranco, ShoppingVilaOlímpia, ParkShoppingSãoCaetano, JundiaíShopping, RibeirãoShopping, ShoppingSantaÚrsula, em São Paulo, BarraShopping, NewYorkCityCenter, VillageMall, ParkShoppingCampoGrande, no Rio de Janeiro, BH Shopping, DiamondMall, Pátio Savassi, em Minas Gerais, BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas, no Rio Grande do Sul, ParkShoppingBarigüi, no Paraná, e ParkShopping, no Distrito Federal.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube