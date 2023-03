Mulheres ganham espaço em ciência, inovação e P&D

Atuar no campo da ciência é se dedicar, diariamente, a criar soluções para melhorar o mundo. E ter a oportunidade de trabalhar em uma equipe rica em diversidade, formada por homens e mulheres, é um caminho ainda mais enriquecedor. Por meio dessa experiência, absorvemos um pouco da realidade do outro, o que nos dá a oportunidade de obter uma vivência rica em conhecimento e sensibilidade. Cada pessoa tem um tipo diferente de demanda de acordo com os grupos nos quais está inserida e, por isso, acredito que a presença das mulheres tem contribuído muito para o avanço da ciência, da tecnologia, da inovação e do que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento em geral, para soluções mais diversas e que atendam novos públicos e necessidades.

Um exemplo disso é o sistema de controle e acompanhamento do ciclo menstrual inserido na ferramenta Samsung Health. Apesar de parecer simples, trata-se de uma iniciativa que faz diferença na vida das usuárias. Esse é só um pequeno exemplo da importância de usar os campos de pesquisa, ciência e inovação como ferramentas para trazer soluções úteis para todos e todas, independentemente do sexo, idade e outras características relacionadas à diversidade.

Sabemos que existem muitos caminhos a serem percorridos para trazer mais mulheres à ciência. Um deles é a jornada de aprendizado e capacitação. A presença de mulheres em cursos superiores na área de Ciência e Inovação ainda é baixa, mas em geral, observa-se um aumento gradual em comparação aos anos anteriores. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019 aponta que as mulheres representam cerca de 21,6% dos alunos matriculados em cursos de engenharia e profissões correlatas.

Ter uma visão de propósito faz toda a diferença para que esses números continuem aumentando. As mulheres estão cada vez mais cientes de que sua atuação na área da ciência também pode impactar a vida das pessoas. Seja pela engenharia, pela computação ou pela ciência de dados, todas as áreas nos dão a oportunidade de gerar soluções e contribuições para causas diversas. Nesse cenário, as iniciativas de universidades e dos próprios educadores para incentivar e auxiliar esse público são fundamentais para que cada vez mais mulheres iniciem e concluam seu processo de aprendizagem no ensino superior.

Para elevar as contribuições das mulheres nas mais diversas áreas de atuação, também é importante discutir questões relacionadas à maternidade. A jornada de trabalho dupla, e às vezes até tripla, podem ser impeditivos para a capacitação e desenvolvimento de muitas mulheres, por conta da inviabilidade em lidar com as responsabilidades profissionais e para com os filhos. Criar soluções e redes de apoio capazes de amenizar essas tarefas, além de meios para facilitar a capacitação para mulheres que são mães, também são maneiras bastante úteis de contribuir para a sua presença no meio da Ciência. Além disso, é importante usar o exemplo como uma ferramenta poderosa de motivação. Quanto mais modelos femininos na área da ciência, mais o público feminino saberá que é possível estudar, se especializar e atuar nessas áreas.

O incentivo para o público mais jovem é igualmente válido e importante. Temos percebido um número crescente de opções de kits educacionais com experimentos científicos para crianças, tanto meninos quanto meninas, estimulando-as a criar, investigar e se interessar genuinamente pela área da ciência e inovação. Além disso, ao educar meninos e meninas, devemos ensinar que homens e mulheres devem dividir os afazeres de casa e as responsabilidades por criar filhos, por exemplo, e ambos podem possuir uma vida profissional e pessoal equilibradas.

O público feminino deve ocupar mais seu espaço no campo da ciência e da tecnologia e há sinais de que esse movimento já está acontecendo. Um exemplo disso é que, em 2022, a 9ª edição do Solve For Tomorrow Brasil, programa global de educação e cidadania corporativa da Samsung, foi a maior em número de professoras e alunas envolvidas. Esse é um resultado que nos traz a expectativa de que cada vez mais meninas terão interesse em aprender a programar, criar, pesquisar e, consequentemente, se desenvolver nas mais diversas áreas de inovação e tecnologia. E com esse movimento, apesar de ainda termos um longo caminho para atingirmos de fato a equidade de gênero na área, podemos ajudar a construir um futuro promissor com mais profissionais mulheres fazendo a diferença na criação de soluções inovadoras, tecnológicas e científicas.

*Lin Tzy Li é gerente de pesquisa de ciência de dados no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Inteligência Artificial no Centro de Pesquisa da Samsung no Brasil (SRBR)

