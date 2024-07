Metade dos investidores compra criptomoedas com foco no longo prazo, mostra pesquisa da Binance

Por que as pessoas investem em criptomoedas? A Binance, gigante das exchanges de cripto, procurou responder a questão com uma pesquisa focada na América Latina.

Os resultados apontam que um em cada dois usuários (50,3%) investe em ativos digitais buscando poupança e ganhos a longo prazo.

18,8% dos usuários são os chamados “day traders”, que focam em lucrar com as flutuações diárias do mercado.

8,4% são atraídos pelos benefícios das transações peer-to-peer, seguidos pela possibilidade de usar investimentos para pagar despesas diárias (4,9%) e remessas em cripto (3,4%).

Principais motivos para comprar cripto

As principais razões para entrar no mercado cripto, segundo os usuários, são:

Perspectivas de altos retornos – 20,3%

Liberdade financeira – 15,2%

Proteção do dinheiro – 13,3%

Inovação – 12,5%

Diversificação de portfólio – 10,9%

Segurança e privacidade – 10,3%

Por que a pesquisa é importante para exchanges?

Nesta edição da pesquisa, a Binance coletou respostas de 10.000 usuários, de diversos níveis de investimentos, residentes na Argentina, Brasil, Colômbia e México.

Foram abordadas questões que variam desde o comportamento de investimento até expectativas de mercado, preço e adoção.

“Esta pesquisa não só ajuda a mostrar o estado atual da adoção de criptomoedas na região, mas também é um raio-X das expectativas dos usuários em termos de desenvolvimento de produtos, necessidades reais e desempenho futuro. Acreditamos que há espaço para um crescimento significativo, refletindo demandas específicas de cada país", conclui Guilherme Nazar, novo vice-presidente regional da Binance para América Latina.

