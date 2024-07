Criptomoedas de celebridades: uma coisa boa ou ruim para blockchain? Executivos do setor respondem

À medida que o mercado de criptomoedas busca uma nova narrativa para impulsionar o crescimento, surgiram projetos de tokens apoiados por celebridades, desencadeando uma tendência que provocou reações mistas de entusiastas experientes em cripto em relação a esta nova onda de memecoins, ou criptomoedas meme.

Enquanto alguns argumentam que os tokens de celebridades podem atrair novos usuários para cripto, outros acreditam que sua natureza especulativa pode enganar os consumidores sobre o verdadeiro valor do blockchain.

Criptos de celebridades podem integrar novos usuários

Aqueles que defendem tokens de celebridades os veem como um caminho eficaz para a criptomoeda. Solo Ceesay, cofundador e CEO da carteira social Calaxy, acredita que esses tokens podem tornar cripto mais acessível a mais pessoas. Ceesay disse:

“Acho que os tokens de celebridades podem ser extremamente valiosos para o espaço, assim como as criptomoedas meme genéricas, porque servem como a rampa de acesso mais simples para cripto para a maioria dos consumidores.”

Ceesay argumentou que aproveitar a semelhança de figuras conhecidas torna mais fácil atrair novos usuários do que a complexa proposta do potencial da Web3.

Ceesay está otimista quanto ao futuro dos tokens de celebridades, sugerindo que eles poderiam evoluir para uma classe de ativos significativa. “Com o tempo, espero que as moedas de celebridades se solidifiquem como uma classe de ativos significativa, caso estratégias e casos de uso genuínos sejam implantados contra elas”, acrescentou.

Enquanto isso, representantes da KuCoin disseram ao Cointelegraph que, embora os tokens de celebridades possam desempenhar um papel na integração de usuários, os investidores ainda devem exercer prudência. Eles explicaram:

“Os tokens de celebridades podem ser uma porta de entrada para cripto para novos usuários, principalmente devido aos seus pontos de entrada mais baixos. No entanto, o equilíbrio entre entusiasmo e utilidade pode levar a riscos potenciais.”

Os representantes também enfatizaram que, como acontece com todas as formas de investimento, a KuCoin incentiva os investidores a “DYOR” ou “faça sua própria pesquisa”, uma frase comum na comunidade cripto. Além disso, a equipe da KuCoin disse que manteve uma postura neutra em relação aos tokens meme. .

Riscos e ceticismo em criptomoedas de celebridades

Em total contraste, Matt Wright, CEO da empresa descentralizada de inteligência artificial (IA) GaiaNet, critica a tendência, considerando-a prejudicial ao espaço cripto. Wright explicou:

“Eles são ruins para o espaço porque as pessoas pensam que isso é cripto, mas isso é apenas marketing de influência ligado à economia.”

Ele argumentou que o entusiasmo em torno dos tokens de celebridades ofusca o verdadeiro potencial da tecnologia blockchain. Wright alerta que esses tokens são insustentáveis, a menos que ofereçam utilidade e inovação substanciais. Ele também comparou a tendência à mania dos não fungíveis (NFT), onde muitos projetos careciam de substância.

A natureza especulativa dos tokens de celebridades também levantou preocupações sobre a sua viabilidade a longo prazo. Andreas Brekken, CEO e fundador da plataforma de negociação SideShift.ai tem sido particularmente veemente em suas críticas a ela. Ele argumentou que:

“Celebridades perdidas estão sendo recrutadas em grande número para criar esquemas de bombeamento e despejo, para espremer os últimos centavos de suas reputações já sem valor.”

Ele prevê um futuro sombrio para a maioria dos tokens de celebridades, afirmando que “todos chegarão a zero em dias, possivelmente meses”.

