Bússola

Um conteúdo Bússola

Menos de 20% dos brasileiros sabem como praticar consumo consciente na alimentação

Levantamento sugere que o principal desafio do setor é de comunicação, já que 80% da população não conhece selos e certificados de qualidade de produtos

Para que consumo consciente seja praticado, setor precisa educar o consumidor sobre sistemas alimentares sustentáveis ( Tom Werner/Getty Images)

Para que consumo consciente seja praticado, setor precisa educar o consumidor sobre sistemas alimentares sustentáveis ( Tom Werner/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07h00.

68% dos brasileiros reconhecem a importância da sustentabilidade na produção de alimentos. Para estes, ela é determinante para o futuro do planeta. No entanto, menos de 20% sabe como identificar alimentos produzidos de forma sustentável.

A pesquisa da Ajinomoto do Brasil e da Nexus conclui que os brasileiros têm vontade de praticar o chamado “consumo consciente”, mas o setor de alimentação falha na educação dos consumidores.

“Os dados nos mostram um caminho claro. Não precisamos convencer o consumidor sobre a importância da sustentabilidade, que já é amplamente comentada. Precisamos trabalhar para que ela seja compreendida”, diz Adriana Moucherek, Diretora de Marketing, Trade e Inteligência de Dados na Ajinomoto do Brasil.

Consumo consciente depende de educação sobre sistemas alimentares sustentáveis

Atualmente, o ponto de partida para a melhor educação do consumidor brasileiro quanto ao consumo consciente se encontra na compreensão dos sistemas alimentares sustentáveis.

8 em cada 10 brasileiros não sabem o que eles são nem como são importantes para a prática. Por esse motivo, apenas 16% dos brasileiros entendem o que são selos e reconhecimentos e os verificam durante a compra de alimentos. 

  • Na pesquisa, apenas 6% conseguiram lembrar o nome de algum selo relacionado à sustentabilidade alimentar. 

Em termos resumidos: um sistema alimentar é o conjunto de atividades envolvidas na produção, processamento, distribuição, preparo, consumo e descarte de alimentos.

Para ser considerado um sistema alimentar sustentável, essas atividades precisam considerar o impacto na saúde global e questões socioeconômicas e ambientais com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional.

É seguindo esta postura que produtos ganham selos e reconhecimentos, que podem ser verificados pelo consumidor interessado no consumo consciente

“Os resultados mostram que o público não rejeita a sustentabilidade, mas precisa de informação mais clara e acessível. Os 29% que enxergam o conceito de sistemas alimentares sustentáveis distante ou confuso confirmam: o desafio para a indústria de alimentos não é a aceitação, mas sim a comunicação”, conclui Moucherek.

Acompanhe tudo sobre:Sustentabilidade

Mais de Bússola

Opinião: estamos chegando no limite do desenvolvimento das tecnologias digitais

Brasileiros acima dos 60 anos são os que mais reciclam, aponta pesquisa

‘ECA Digital’ entrará em vigor em seis meses. Como as empresas podem se preparar?

Como empresas estão fortalecendo a luta contra o câncer de mama no Outubro Rosa

Mais na Exame

Brasil

Apagão atinge ao menos sete estados na madrugada; veja vídeo

Mercados

Guerra comercial entre China e EUA reacende disputa por terras raras e mineradoras disparam nos EUA

Mundo

China amplia guerra comercial com os EUA e sanciona gigante sul-coreana do setor naval

Ciência

Foguete da SpaceX pousa com precisão no oceano e impulsiona plano lunar da Nasa