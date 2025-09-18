ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Especialistas em NY: Brasil deve liderar revolução dos sistemas alimentares mundiais

Em evento do Pacto Global, na ONU, representantes de grandes empresas defendem agricultura regenerativa como caminho

Em painel sobre sistemas alimentares e clima, especialistas alertam: Brasil não precisa escolher entre alimentar o mundo e proteger seus biomas. Ele pode, e deve, fazer os dois. (Leo Queiroz/Divulgação)

Em painel sobre sistemas alimentares e clima, especialistas alertam: Brasil não precisa escolher entre alimentar o mundo e proteger seus biomas. Ele pode, e deve, fazer os dois. (Leo Queiroz/Divulgação)

Lia Rizzo
Lia Rizzo

Editora ESG

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16h58.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 17h22.

Tudo sobrePacto Global da ONU no Brasil
Saiba mais

*De Nova York

O Brasil pode liderar a transformação dos sistemas alimentares globais. Essa foi a mensagem central do painel "Sistemas Alimentares e Clima", que abriu a programação do SDGs in Brazil 2025, evento promovido pelo Pacto Global da ONU, durante a Brazil Climate Week, em Nova York.

O debate reuniu especialistas para discutir um grande paradoxo: o país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo também concentra 74% de suas emissões de gases de efeito estufa na cadeia produtiva alimentar, majoritariamente oriundas da agropecuária e do desmatamento.

Participaram da conversa, Antonio Meirelles, diretor de Relações Governamentais da Mosaic; Carolina Carregaro, diretora de Assuntos Públicos da Nestlé; Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco; e Isabella Marras, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UN Environment Programme).

Do problema à solução

O consenso foi de que o país vive um momento decisivo. "A forma como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos está no centro da crise climática, mas também é a chave para a solução", afirmou Isabella Marras, contextualizando a urgência do tema.

Para ela, o Brasil tem a oportunidade inédita de demonstrar que é possível conciliar segurança alimentar e conservação ambiental.

E a COP30, que será realizada em Belém, no coração da Amazônia, foi apontada como o palco ideal para essa demonstração prática.

Nesse contexto, Marras destacou a proposta da organização da conferência para que pelo menos 30% dos alimentos servidos durante a COP venham da agricultura familiar e da sociobiodiversidade amazônica.

A medida tem potencial para injetar R$ 3,3 milhões na economia da agricultura familiar da região metropolitana de Belém, funcionando como um poderoso instrumento de reparação e construção de futuro.

A representante da ONU lembrou que as práticas dos povos historicamente marginalizados contêm muitas das soluções mais potentes e sustentáveis.

"Conhecimentos tradicionais com base em práticas agroecológicas e o manejo comunitário que protege a floresta há gerações não são apenas alternativas; são a base do novo modelo que precisamos."

Foco em regeneração

Carolina Carregaro, da Nestlé, trouxe a perspectiva prática de quem atua diretamente com os produtores.

"No Brasil, nos relacionamos com 10 mil produtores parceiros. O que vemos de mais importante nesses programas no campo é a assistência técnica constante e a implementação de práticas de agricultura regenerativa", contou.

De acordo com a executiva, o setor vive um momento de maturidade que exige ir além. "Estamos num momento em que não podemos mais falar só de sustentabilidade; temos de falar de regeneração. Temos de entregar para o ecossistema mais do que a gente tirou em sistemas alimentares."

Além disso, Carregaro ressaltou a importância de mensurar o impacto real dessa transformação. "É preciso mensurar o impacto em quem realmente está transformando o sistema, quanto isso se converte em renda, por exemplo."

Sistema financeiro como catalisador

Do ponto de vista da governança corporativa, Luciana Nicola, do Itaú Unibanco, destacou a maturidade do arcabouço regulatório brasileiro como diferencial competitivo.

"Temos um regulador atuante, o Banco Central, que garante um sistema financeiro robusto e capaz de canalizar recursos para uma agricultura mais regenerativa, resiliente e de baixo carbono", explicou. Para a executiva, a regulação não é uma barreira, mas um guia:

"A regulação vem para trazer luz às oportunidades, mostrando como podemos canalizar recursos para uma agricultura que, bem manejada, encontra soluções mais sustentáveis".

Inovação e tradição de mãos dadas

Antonio Meirelles, da Mosaic, trouxe a perspectiva da indústria de insumos e da inovação tecnológica: "O grande desafio é universalizar as práticas e tecnologias que já permitem produzir mais, melhor e com menos emissões", disse.

Meirelles ainda defendeu a complementaridade entre conhecimento tradicional e inovação de ponta.

"As novas tecnologias, como os biológicos, vêm para aumentar a eficiência do fertilizante mineral, extrair o legado de nutrientes do solo e ajudar a planta a ser mais resiliente", explicou, reforçando que o foco deve estar no "uso correto" e no "manejo adequado" para que os benefícios alcancem escala.

A transformação no prato

O painel concluiu que a transição ecológica se materializa no cotidiano: no prato, no campo, nas feiras e nas cozinhas.

A mudança do modelo de compras públicas e o estímulo à "economia da floresta em pé" foram apontados como estratégias centrais.

"Transformar o ato de comer em um ato político é conectar produção sustentável, cultura alimentar, saúde e redução de emissões", finalizou Isabella Marras.

O recado deixado pelos especialistas é claro: o Brasil não precisa escolher entre alimentar o mundo e proteger seus biomas. Ele pode, e deve, fazer os dois.

Acompanhe tudo sobre:Pacto Global da ONU no BrasilAlimentosItaúNestléFertilizantes

Mais de ESG

Descarbonização gera lucros: 80% das empresas globais já colhem benefícios financeiros, revela BCG

Em Barcarena, parceria transforma caroço de açaí em energia limpa para abastecer indústria

Primeiro projeto brasileiro de créditos de carbono da reciclagem pode movimentar R$ 2,8 bi por ano

Contaminação por combustíveis fósseis afeta a saúde desde a gestação até a velhice, aponta estudo

Mais na Exame

Carreira

O segredo pouco falado por trás de negócios de oito dígitos — e como aplicar para o seu

Mundo

Trump aconselha premiê do Reino Unido a usar Forças Armadas contra imigração

EXAME Agro

Setor agrícola dos EUA pode perder US$ 30 bilhões sem novos subsídios, aponta estudo

Casual

Intermarine 25M: conheça a luxuosa 'mansão flutuante' que pode passar dos R$ 40 milhões