Rumo à COP30, Brasil lidera prêmio global de ação climática com 12 cidades finalistas

O Brasil se posiciona em destaque no cenário global de ação climática urbana: das 26 cidades finalistas da premiação Local Leaders Awards 2025, promovido pela Bloomberg Philanthropies, 12 são brasileiras – representando quase metade de todas as selecionadas entre mais de 160 inscrições de 45 países.

São elas: Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI), Barcarena (PA), Fortaleza (CE), Abaetetuba (PA), Salvador (BA), Recife (PE) e o Estado do Piauí (PI).

O prêmio, realizado em sua nona edição em parceria com o C40 Cities, reconhece as políticas, projetos e programas mais inovadores conduzidos por governos locais para combater as mudanças climáticas nos últimos três anos.

Os vencedores serão anunciados em 4 de novembro, durante o Fórum Global de Líderes no Rio de Janeiro e às vésperas da grande conferência do clima da ONU (COP30).

Em 5 de novembro, é a vez do Earthshot Prize ou "Oscar ambiental", outra premiação global criada pelo príncipe William em 2020 e que destina £5 milhões (cerca de R$ 36,5 milhões) para escalar cinco iniciativas ambientais. O palco será o icônico Museu do Amanhã, também na capital carioca.

Segundo a Bloomberg Philanthropies, o objetivo é promover soluções escaláveis e oferecer aos finalistas uma plataforma para compartilhar as melhores práticas, inspirar ações e impulsionar o progresso em comunidades em todo o mundo. Em 2024, a organização financiou US$3,7 bilhões em projetos.

Ao todo, são seis categorias: transição energética e construções inteligentes, transporte limpo e confiável, infraestruturas resilientes, cidades saudáveis e comunidades fortes, soluções sustentáveis para resíduos e o poder da parceria.

Serão dois vencedores em cada: uma para iniciativa brasileira e outra internacional, que serão selecionados por júri composto por líderes globais, incluindo Teresa Ribera (Comissão Europeia), Simon Stiell (ONU), David Miller (C40 Cities) e Dan Ioschpe, campeão de alto nível da COP30.

"As mudanças climáticas são um desafio global, mas soluções eficazes muitas vezes começam no nível local", afirmou Michael R. Bloomberg, Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU para Ambição e Soluções Climáticas.

"Cada um dos reconhecidos está tomando ações ousadas para reduzir emissões, melhorar a saúde pública e impulsionar o crescimento econômico."

Ana Toni, CEO da COP30, destacou a importância da liderança a nível local: "é essencial para o progresso climático e implementação do Acordo de Paris".

Conheça os projetos brasileiros finalistas

Transição energética e construções inteligentes

Curitiba – "Curitiba Mais Energia" : A capital paranaense aposta na democratização do acesso à energia limpa , trabalhando para reduzir custos e emissões de carbono por meio de soluções energéticas sustentáveis.

: A capital paranaense aposta na , trabalhando para reduzir custos e emissões de carbono por meio de soluções energéticas sustentáveis. Juiz de Fora – "Transformando Energia": A cidade mineira desenvolve iniciativas para transformar sua matriz energética, priorizando fontes limpas e design eficiente.

Transporte limpo e confiável

Belo Horizonte – "Bicicletas Elétricas Compartilhadas" : A capital mineira implementou um sistema de compartilhamento de bicicletas elétricas , promovendo mobilidade sustentável e acessível.

: A capital mineira implementou um sistema de compartilhamento de , promovendo e acessível. São Paulo – "Eletrificação da Frota de Ônibus": A maior cidade da América Latina criou um Programa Municipal Inovador de Aquisição e Financiamento para eletrificar sua extensa frota de ônibus, reduzindo significativamente as emissões do transporte público.

Infraestruturas resilientes

Rio de Janeiro – "Protocolo de Resposta ao Calor Extremo" : Diante das crescentes ondas de calor , a cidade carioca desenvolveu um protocolo específico para proteger a população dos impactos das temperaturas extremas.

: Diante das crescentes , a cidade carioca desenvolveu um protocolo específico para proteger a população dos impactos das temperaturas extremas. Teresina – "Projeto Lagoa São Joaquim": A capital piauiense aposta em infraestrutura verde e resiliência climática, transformando áreas urbanas em espaços mais adaptados às mudanças climáticas.

Cidades saudáveis, comunidades fortes

Barcarena – "Sistema Alimentar Sustentável" : A cidade paraense trabalha o desenvolvimento sustentável através da segurança alimentar, conectando produção local, saúde pública e meio ambiente.

: A cidade paraense trabalha o através da segurança alimentar, conectando produção local, saúde pública e meio ambiente. Fortaleza – "Microparques Urbanos": A capital cearense cria pequenos parques distribuídos pela cidade, melhorando a qualidade do ar, aumentando áreas verdes e promovendo o bem-estar da população.

Soluções sustentáveis para resíduos

Abaetetuba – "Complexo de Sustentabilidade" : O município paraense desenvolveu um complexo integrado focado na gestão sustentável de resíduos, reduzindo o desperdício e criando oportunidades econômicas.

: O município paraense desenvolveu um complexo integrado focado na reduzindo o desperdício e criando oportunidades econômicas. Salvador – "Recicla Capital": A capital baiana implementou programa abrangente de reciclagem, mantendo a poluição longe dos aterros sanitários e gerando empregos na economia circular.

O poder da parceria

Estado do Piauí – "ICMS Ecológico" : O estado criou mecanismo inovador de incentivo fiscal que une governo estadual e municípios em torno de metas ambientais , usando a arrecadação tributária como ferramenta de política climática.

: O estado criou mecanismo inovador de incentivo fiscal que une governo estadual e municípios em torno de , usando a arrecadação tributária como ferramenta de política climática. Recife – "Jardins de Filtragem": A capital pernambucana desenvolveu solução baseada na natureza para gestão de águas pluviais, criando jardins que funcionam como filtros naturais e promovendo colaboração intermunicipal.