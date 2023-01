Mauro Wainstock: Show de bola, Edson! Obrigado, Pelé!

Edson Arantes do Nascimento deu uma goleada de ensinamentos. E deixou um legado.

Edson driblou as adversidades e virou craque na vida.

Pelé colecionou fãs e se tornou Rei do futebol.

Ambos foram vitoriosos. E serão inesquecíveis.

Uma tabelinha nota 10!

Acompanhe esse bate-bola com o Edson:

SUCESSO

“O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer”.

ESFORÇO

“Em todos os meus 21 anos de carreira, houve ocasiões em que fui pichado por jogar mal, mas por parar em campo, jamais. Quanto mais difícil a vitória, maior a felicidade em vencer”.

PERSEVERANÇA

“Para ir longe é preciso enfrentar as adversidades e não desistir, mesmo que as chances de sucesso pareçam pequenas. Às vezes a vida apresenta-nos desafios que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. Pode não ser fácil, mas nos fazem crescer como pessoas e nos ensinam que somos capazes de muito mais do que pensávamos”.

REFLEXÕES

“No futebol, assim como na vida, precisamos olhar para a frente e ponderar sobre nossos próximos movimentos constantemente. Eu sempre achei que tinha que melhorar alguma coisa, essa era uma cobrança constante”.

COMPARAÇÕES

“Fico chateado quando alguns querem fazer comparações. Não dá, são momentos, pessoas, coisas e vidas diferentes”.

LIDERANÇA

Muita gente pensa, quando alguém marca muitos gols, "Ele é um grande craque", porque o gol é muito importante, mas um craque é um jogador que pode fazer tudo no campo. Ele pode dar passes, motivar seus companheiros e dar-lhes confiança. É alguém que, quando uma equipe não está bem, torna-se um dos líderes”.

VULNERABILIDADE

“Perfeito é Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa normal, deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina”.

AMOR

“Julgo o amor a coisa mais importante na vida; devemos nos ajudar sempre que possível. Digam comigo três vezes: amor, amor e amor”.

COMEMORE SEMPRE

“Não importa quantos gols você marque, comemore cada um como se fosse o primeiro. Pule alto, comemore todos os gols da sua vida!”

GRATIDÃO

“Se eu pudesse me chamaria “Edson Arantes do Nascimento Bola”. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim...”

Edson jogou um bolão até os 82 anos.

Pelé virou eterno desde que abraçou a primeira bola.

Ambos vão continuar impactando gerações.

