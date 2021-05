Marcas Renner convidam solteiros para comemorar o Dia dos Namorados

Por Bússola

As campanhas para o Dia dos Namorados das marcas de varejo da Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil, pretendem celebrar o amor em todas as suas formas. Além de homenagear o sentimento entre os casais, Renner, Youcom, Ashua Curve & Plus Size e Camicado ressaltam, em quatro campanhas independentes, a importância do amor próprio e do amor entre amigos.

“Neste Dia dos Namorados decidimos abrir nossos canais para deixar que o amor fale, abraçando diferentes públicos e trazendo diversidade para as nossas ações”, afirma a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

O filme de campanha da Renner, protagonizado por uma pessoa solteira e quatro casais com diferentes composições, mostra que as maneiras de se relacionar e de expressar carinho são múltiplas e que o importante é amar.

A Youcom, marca de moda jovem, vai promover uma festa no Zoom para solteiros que quiserem comemorar a data. A Ashua preparou suas ações para a data ao redor do tema Eu escolho amar. Em uma campanha voltada tanto aos casais quanto às solteiras, a marca defende que o amor seja o sentimento que guia nossas escolhas diárias com um discurso que reforça a importância do autoamor. Nas redes sociais da Camicado, a marca quer interagir com os casais, mas também com os solteiros.

