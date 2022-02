Low-code ajuda empresa no processo de cobrança de clientes. Saiba como

As ferramentas low-code têm se tornado tendência em todo o mundo e transformado a rotina de diversas empresas, pois facilita a criação de aplicativos e plataformas por profissionais que não necessariamente são desenvolvedores. Pensando nisso, o grupo Dulub, produtor e distribuidor de lubrificantes automotivos, utiliza-se dos recursos da Zeev para otimizar os processos internos.

Para a Zeev, a facilitação do acesso às plataformas de automatização é um dos principais objetivos. Na Dulub, a ferramenta low-code Zeev Enterprise — focada em empresas de grande porte — auxiliou as operações da empresa.

“A ferramenta nos deu muitos resultados a nível de controle operacional. Por possuirmos mais de uma filial, e em vários estados, não existe uma padronização na cobrança. Assim, ao longo do tempo, os procedimentos padronizados eram descontinuados”, afirma Mardem Carneiro, coordenador administrativo no grupo Dulub.

Com a implementação do Zeev, a distribuidora obteve a padronização e controle de todo o processo de solicitação de suprimentos, desde a solicitação até a conciliação financeira. Além de conseguir uma redução de 70% no percentual de inadimplência a partir da automatização do processo de cobrança de clientes e integração com o ERP da empresa.

Outro destaque é o processo de importação. Com a ferramenta, a empresa consegue acompanhar todo o trâmite burocrático e documental das atividades de importação de matéria-prima.

“Ficamos felizes em auxiliarmos empresas a construírem fluxos efetivos de processos, sempre com base na automatização e na autonomia”, declara o CEO da Zeev, José Roberto De Lazari.

