Longe da escola e sem ensino remoto

Relatório do Unicef divulgado hoje indica que pelo menos um terço das crianças em idade escolar no mundo (463 milhões) – afastadas da sala de aula por causa da pandemia – não conseguiu acessar o ensino remoto.

É uma triste situação de emergência educacional global, com repercussões em economias e sociedades ao longo das próximas décadas. O documento enumera limitações da aprendizagem e expõe profundas desigualdades no acesso.

OMS avalia a situação na Europa, que enfrenta uma reabertura “complicada”.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 112 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média Móvel de óbitos — 27/08/2020 Média Móvel de óbitos — 27/08/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre os esforços dos governos estaduais para garantir o suprimento de vacinas; e outro sobre o lançamento oficial da plataforma Bússola, que ocorreu hoje. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.