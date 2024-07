Inteligência Artificial impulsiona a inovação nas capacidades de cometer fraude, diz Visa

A Visa investiu mais de 11 bilhões de dólares em tecnologia nos últimos cinco anos, com foco em reduzir fraudes e melhorar a resiliência cibernética. Seu objetivo é aumentar as aprovações de transações, sua principal fonte de receita, e, para isso, precisa elevar a precisão de seus sistemas de segurança.

Em 2023, a empresa identificou três grandes tendências que impulsionam a segurança dos pagamentos:

Tendência 1: Com a expansão de novos fluxos e métodos de pagamento, os fraudadores têm mais oportunidades de atacar. A sofisticação e acessibilidade de tecnologias reduzem as barreiras para cometer fraudes.

A Visa utiliza IA e especialistas para detectar e prevenir proativamente tentativas de fraude, evitando perdas relacionadas que totalizariam 40 bilhões de dólares em 2023.

As informações foram divulgadas no relatório de sustentabilidade global da companhia. Além da segurança da informação, a Visa também destaca as ações voltadas para pequenas e médias empresas. A meta em 2023, de viabilizar pagamentos eletrônicos para 50 milhões de pequenos negócios, foi excedida, atingindo 67 milhões de empreendedores.

Fraudes no PIX

No Brasil, os vazamentos de dados têm afetado o canal de pagamentos eletrônicos PIX. Nesta quarta-feira, 10, o Banco Central comunicou outro vazamento de dados no PIX, expondo informações cadastrais de quase 40 mil chaves PIX sob a responsabilidade da 99Pay Instituição de Pagamento S.A.

Este foi o sexto comunicado de vazamentos de dados no PIX este ano. As informações vazadas são cadastrais, como CPF e número de conta, não permitindo movimentação de recursos ou acesso às contas. Ao todo, dados cadastrais de 39.088 chaves PIX foram expostos.