Licenciamento de Haribo com Barbie e Hot Wheels completa 1 ano

A Haribo, líder mundial do mercado de balas de gelatina, marshmallow e regaliz, anuncia novidades para sua linha de produtos licenciados com a Mattel, fabricante de brinquedos e proprietária de um dos catálogos mais fortes de franquias de entretenimento infantil e familiar do mundo. A parceria, que completa um ano, traz quatro novos produtos para as marcas Hot Wheels e Barbie. No total, o portfólio conta agora com 14 itens.

O produto de gelatina Haribo Barbie sabor Milkshakes dá lugar a um mix de frutas vermelhas inspirado no universo de fantasia composto pelos sabores de amora, melancia, framboesa e uva. Já o produto Haribo Hot Wheels Soda Radical passa a ser um novo mix de frutas sortidas com cores inspiradas nas pistas de corridas e que reúne balas nos sabores de uva verde, abacaxi, banana e morango. A categoria de Balla Sticks, também traz novidades: os produtos Barbie Cereja Ácida e Hot Wheels Milkshake de Banana serão substituídos pelo sabor de Uva e Melancia, respectivamente.

Para Valeria Gonzalez, Country Manager da Mattel do Brasil, “É muito importante para a empresa continuar fortalecendo nossas marcas principais, como Barbie e Hot Wheels em outros segmentos, além de brinquedos. E hoje comemoramos um ano de parceria com a Haribo, que tem contribuído para que nosso portfólio cresça de forma muito relevante e com ampla presença em território nacional, conectando-se com nosso propósito de estar onde nosso target está”, diz.

A revisão do portfólio faz parte da estratégia da Haribo de ampliar a sua participação no mercado, trazendo inovação para a categoria, com sabores e formatos exclusivos de doces para surpreender os consumidores.

“Inovação é um dos nossos pilares de crescimento da Haribo para 2022 e a parceria com Mattel tem um papel fundamental nesta estratégia. Após um ano deste encontro, estamos contentes com os resultados alcançados e os lançamentos vêm para sustentar esse crescimento”, declara o Diretor Comercial da Haribo Brasil, Alexandre Nedel.

Com o sucesso da parceria com a Mattel, a Haribo planeja investir fortemente em comunicação. Para isso, a estratégia conta com novas ativações em PDV's com materiais exclusivos, comunicação omnichannel da nova linha e parceria com influenciadores digitais.

A Haribo possui 102 anos de história e é líder mundial no mercado de balas de gelatina. Os produtos da empresa podem ser encontrados no site.

