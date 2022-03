Libcorp propõe novas formas de uso para imóveis com planta estúdio

Com a intenção de revisitar o conceito de estúdio, a incorporadora Libcorp promoveu um laboratório de concorrência de projetos arquitetônicos para seu novo empreendimento Lasar Chácara Klabin. Esse é o primeiro empreendimento da Libcorp a ter essa modalidade vendida no varejo. São duas torres de alto padrão: uma residencial e outra com estúdios, além de cinco lojas no térreo. Cada torre tem seu lazer e acessos independentes.

Em parceria com a Archademy, Market Network de Arquitetura e Design de Interiores, lançou a disputa Archathon Libcorp Chácara Klabin, que contou com participantes de todo o Brasil. O desafio, lançado aos 30 escritórios selecionados entre os 150 inscritos, foi responder à pergunta: “O que você faria com 24 metros quadrados a mais em sua casa?”, deixando aos participantes a provocação de trazerem soluções diferentes das que o mercado já conhece.

O projeto vencedor foi o do Studio RA.F., dos arquitetos Felipe Calazans e Raphael Lopes. Os profissionais criaram um “ateliê de arte” no estúdio de 24 metros quadrados pensando na atividade principal de seu cliente, um artista.

“A ideia foi fazer um espaço onde aquela pessoa possa ter uma extensão da sua casa, mas ao mesmo tempo proporcionar um equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso de forma que ela consiga ter satisfação em todas as suas atividades”, declararam os arquitetos ganhadores.

Aos investidores que buscam o estúdio como forma de investimento, o empreendimento também comporta o modelo tradicional e traz a parceira Charlie para fazer a gestão das unidades, unindo seu know-how hoteleiro a um edifício residencial para trabalhar tanto a locação por temporada quanto a mensal. Em alguns casos, o estúdio, quando não estiver sendo usado pelo proprietário, também tem a vantagem de poder ser locado, gerando renda extra.

