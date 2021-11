Lello Imóveis e Amazon fecham parceria para a Black Friday

A Lello Imóveis, empresa de Real State com sede na cidade de São Paulo, fechou parceria com a gigante norte-americana Amazon para a Black Friday de 2021.

A campanha irá oferecer gratuitamente um Alexa — dispositivo de assistente virtual para casas — e três meses de assinatura da plataforma Amazon Music Unlimited para todos os clientes que comprarem ou alugarem imóveis por intermédio da imobiliária até 23 de dezembro.

Além disso, a Lello irá presentear todos os que fecharem, no período, contratos de compra ou locação de imóveis com descontos em produtos para o lar por meio da “Home To Go”, clube de compras virtual de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens de decoração.

A imobiliária vai oferecer, ainda, vouchers de limpeza e abatimentos para serviços de manutenção do imóvel comprado ou alugado, concedidos em parceria com a Fix, plataforma de serviços de manutenção e reformas para o mercado imobiliário.

“Para este ano o mote da campanha é a conexão, o que reafirma nosso propósito de conectar as pessoas com suas novas moradias e sonhos. Por isso o Alexa, que conecta a moradia com o dia a dia dos novos proprietários e inquilinos, além de descontos em itens para o lar”, afirma Pedro Venturini, diretor de Marketing da Lello Imóveis.

Ele destaca que a empresa foi uma das primeiras imobiliárias de locação e vendas de imóveis de terceiros a participar da Black Friday, desde 2014.

“Neste ano vamos fazer diferente. Nas campanhas anteriores trabalhamos com descontos oferecidos pelos proprietários ao anunciar os imóveis, em relação aos valores pedidos originalmente. Esses abatimentos já têm ocorrido normalmente na negociação com os interessados e, por isso, decidimos agregar produtos e serviços para o lar para a Black Friday, estendendo a promoção até o Natal”, diz Pedro.