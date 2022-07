Lalamove lança campanha para alavancar aplicativo no Brasil

A Lalamove, plataforma de entrega sob demanda, acaba de lançar uma campanha com o mote: “A Entrega Que Move O Seu Negócio” para alavancar o aplicativo no Brasil. A empresa conecta pessoas a motoristas parceiros. Com um olhar para a regionalidade, a campanha destaca os “temperos locais” e busca atingir o público de mais de 30 cidades, em nove mercados diferentes.

A ideia criativa central por trás da campanha global gira em torno de cenários em que o serviço da Lalamove funciona e trata dos recursos B2B oferecidos,, quando comparados a métodos conservadores de logística.

"Trabalhamos para ser um parceiro leal das empresas e ajudá-las a ultrapassar obstáculos com soluções para logística. Isso está em nosso DNA, e é o que fazemos todos os dias para nossos 8 milhões de usuários em todo o mundo. Esta campanha nos ajuda a mostrar a rotina dos clientes e como logística é um ponto crucial para o sucesso de seus negócios. Estamos muito entusiasmados com a ação pois vamos apresentar nossas soluções de marca e de negócios para o Brasil onde queremos consolidar ainda mais a Lalamove, assim como já acontece no sudeste asiático", diz Helena de Angelo e Lizo, diretora da Lalamove no Brasil.

A campanha global foi pensada para atender diferentes regiões. Com os recursos que a empresa oferece, a ação vai mostrar atributos direcionados ao dia a dia do empreendedor como a conciliação rápida de motoristas com veículos próprios, rastreamento GPS em tempo real, entregas com até 19 paradas, API de integração com e-commerce, ferramentas de gerenciamento de pedidos que ajudam as empresas a movimentarem seus produtos e mercadorias com facilidade. Ao tomar a decisão de agilizar as operações com os recursos da Lalamove, as PMEs podem reduzir os custos operacionais e aliviar seus obstáculos logísticos para ajudá-los a ter mais agilidade em relação aos seus concorrentes.

No Brasil, a abordagem temática desenvolvida pela agência paulista Ampfy, destaca a mulher empreendedora e as vantagens de usarem a Lalamove em seu negócio para ganharem agilidade e eficiência. As peças vão circular a partir de 30 de junho de forma online e offline pelas plataformas digitais da marca e serão exibidas em canais de TV aberta e TV fechada.

Durante a campanha, a Lalamove oferecerá cupons de 60% de desconto no primeiro pedido de novos usuários que desejam aproveitar os benefícios das soluções que a empresa disponibiliza. As ofertas são válidas até 15 de setembro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

BB Seguros, Moura Baterias e AgeRio abrem oportunidades para startups

5 práticas para potencializar o desempenho de uma grande redes de franquias

Buslog inaugura 16 lojas e espera crescer faturamento em 20% em 2022