Laiob abre pré-inscrições para programa de bolsas até 100% nos EUA

O Latin America Institute of Business (Laiob) está com as pré-inscrições abertas para os próximos processos seletivos de bolsas de estudo dos cursos de curta duração, em universidades dos Estados Unidos. Os interessados que já preencherem o formulário online serão informados com antecedência sobre as próximas edições, que preveem cobertura de até 100% dos custos do programa, com aulas imersivas, translado, alimentação e visita a empresas da região. As grades de conteúdo são compostas de 64 horas de conteúdo, sendo que metade da carga horária é destinada às aulas de business english.

Entre as instituições parceiras da Laiob está a The University of Akron, em Ohio, considerada pela Bloomberg Businessweek como uma das 50 melhores entidades públicas de ensino superior dos EUA na categoria de negócios. Além de ficar localizada na região mais populosa de um dos estados mais industrializados do país, berço de empresas como a Goodyear, a universidade tem como diferencial metodologias que desenvolvem o empreendedorismo, a inovação dos negócios e aspectos de liderança.