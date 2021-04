Kraft Heinz doa 30 toneladas de alimentos para CUFA

No momento em que a pandemia atinge o seu ápice no Brasil, a iniciativa privada segue ajudando a amenizar os impactos causados pela covic-19. A multinacional Kraft Heinz, detentora das marcas Quero e Heinz, acaba de doar 30 toneladas de alimentos para a CUFA (Central Única das Favelas) do estado de Goiás, onde ficam localizadas suas fábricas.

Entre os alimentos doados estão milho, ervilha, seleta de legumes, molho e extrato de tomate. A iniciativa dá continuidade ao movimento #ComidaNãoPodeFaltar, lançado pela companhia em 2020 para valorizar e apoiar os trabalhadores da cadeia de produção de alimentos.

No último ano, a Kraft Heinz doou mais de 190 toneladas a instituições com foco em pessoas em estado de vulnerabilidade social.

