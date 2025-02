Já é hora de planejar e estruturar o e-commerce para o Dia das Mães

Por Felipe Rodrigues*

Pode parecer cedo para a maioria das pessoas, mas esse é o momento de iniciar o planejamento de vendas com foco no Dia das Mães, que neste ano será celebrado em 11 de maio. Depois do Natal, essa é a data que mais movimenta o varejo e o e-commerce.

Crescimento e expectativas para 2025

As expectativas estão ainda maiores em 2025, especialmente após os resultados alcançados no ano passado, quando a data comemorativa movimentou cerca de R$ 40 bilhões no país . No e-commerce, houve crescimento de 6,8% em 2024 , na comparação com o ano anterior, o que levou a um faturamento de mais de R$ 7 bilhões , de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Estratégias para potencializar as vendas

As lojas online que desejam alcançar resultados ainda mais expressivos em 2025 precisam se dedicar ao planejamento e execução de ações especiais para a data desde já. Na minha visão, inclusive, há alguns aspectos que não podem faltar em um planejamento especial para a data. Para começar, os gestores das lojas online precisam não só se certificar quanto à disponibilidade dos produtos que estarão em promoção, mas trabalhar com a equipe de logística para que haja atenção máxima na separação e entrega dos itens.

Também recomendo que as equipes das lojas virtuais estejam atentas às oportunidades para atrair e conquistar novos clientes, que devem chegar atraídos pelas promoções. "É necessário garantir que esses consumidores tenham experiências positivas e marcantes." Para isso, além de cuidar para que a loja online não saia do ar, também é extremamente importante ter um time de atendimento preparado para sanar dúvidas e auxiliar no momento de efetuar as compras.

O poder da comunicação inteligente

Outro aspecto que merece atenção é a criação de comunicações inteligentes. Recomendo, por exemplo, o uso combinado de ferramentas que fortaleçam o marketing e as estratégias de vendas, o uso de uma boa plataforma de e-mail marketing e a entrega de conteúdos personalizados por esse canal, que costuma gerar excelentes resultados ao levar o cliente à loja online.

Ao mesmo tempo, oriento que aquelas ferramentas que promovem a recuperação de carrinhos abandonados e que detectam o abandono de navegação do consumidor sejam adicionadas à estratégia do negócio. Afinal, elas são decisivas na hora de converter uma venda que já estava praticamente perdida. Outra indicação é utilizar uma ferramenta de gatilho personalizado, que permite o envio de conteúdos totalmente customizados ao consumidor, para despertar o desejo por um determinado item. "Ao combinar essas ferramentas e estratégias, aumentam as chances de conquistar aquele cliente que já estava disposto a realizar uma compra, mas que se distraiu ou resolveu deixar para resolver aquilo depois."

Avalie e prepare sua loja online com antecedência para o Dia das Mães e outras datas relevantes. "Você com certeza vai comemorar os resultados depois!"

*Felipe Rodrigues é especialista em e-commerce, fundador e CEO do ENVIOU – plataforma multicanal especializada na automação do marketing para e-commerce.

