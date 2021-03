Inteligência artificial ajuda a turbinar vendas e fidelizar clientes no varejo

Oferecer vantagens e ofertas personalizadas para os clientes sempre foi uma das armas do varejo para ampliar o volume geral de vendas e o tíquete médio de cada compra.

Mas com a ciência de dados e algoritmos específicos, os varejistas têm construído plataformas de inteligência artificial para analisar os hábitos e o comportamento dos consumidores, gerando ainda mais fidelização e afinidade com a marca.

Em 2020, essa estratégia fez com que o Grupo Pereira, empresa de alimentos com atuação regional nos estados do Mato Grosso, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Distrito Federal, dobrasse o valor das vendas realizadas com o VuonCard, bandeira própria da empresa, lançada no ano anterior.

Dono das marcas Comper Supermercados, Fort Atacadista e farmácias SempreFort, o grupo alcançou 800 milhões de reais em valor transacionado e, em fevereiro deste ano, atingiu a marca de 360.000 cartões emitidos.

“Os números positivos são resultado do investimento na relação com o cliente e do entendimento do que é relevante para ele”, explica Rafael Souza, diretor de negócios do Vuon no Grupo Pereira. Veja abaixo entrevista completa.

Bússola: Há mais de um ano os brasileiros vêm sofrendo restrições e dificuldades econômicas impostas pela covid-19. Qual foi a estratégia do grupo para manter o movimento nas lojas e ainda aumentar as vendas?

Rafael Souza: O VuonCard, um produto do Vuon, o braço financeiro do Grupo Pereira. Ele completou dois anos em fevereiro. É um produto relativamente novo no segmento de varejo alimentar, mas que tem como princípio básico valorizar a relação com os clientes.

Com quase 60 anos de história, conhecemos bem o perfil de nossos clientes, mas para oferecer um atendimento personalizado, facilidades exclusivas, de acordo com os anseios e necessidades individuais, investimos no uso de inteligência artificial.

Com o VuonCard, conseguimos reunir em nosso banco de dados as principais informações dos consumidores que frequentam nossas lojas: os hábitos de compra, o número de vezes que visitam as lojas e quais são elas, melhor data para pagamento, tíquete médio, se preferem parcelar ou não.

É com base nesses dados que oferecemos vantagens exclusivas.

Com isso, ao longo desse período, emitimos 360.000 cartões de crédito, sendo 130.000 só no ano passado, que foi marcado pela pandemia.

Em 2020, o valor transacionado pelo Grupo foi de 800 milhões de reais.

Para 2021, pretendemos chegar a 500.000 cartões emitidos e ultrapassar 1 bilhão de reais em valor transacionado.

Bússola: Os números são os principais resultados dessa estratégia?

Rafael Souza: Os números são importantes indicadores de sucesso da nossa estratégia de nos tornarmos cada vez mais próximos e relevantes para nossos clientes.

O Grupo Pereira sempre foi uma empresa que valorizou essa relação, e o uso da tecnologia nos ajuda a seguir nesse caminho. Um dado interessante é que os valores das compras dos clientes que pagam com o VuonCard são, em média, 50% maiores do que aqueles que usam outros meios de pagamento.

Isso acontece porque o cliente vê valor no que oferecemos.

Bússola: O que diferencia esse private label de outros oferecidos pelo mercado?

Rafael Souza: O VuonCard oferece vantagens desde o momento da solicitação de crédito. É um produto acessível que oferece flexibilidade para aprovação do crédito.

O cliente só precisa levar um documento com foto e não precisa ter conta em banco.

A emissão do plástico é feita na hora e não demora mais que 12 minutos.

Isso é possível porque o financiamento das compras é feito pelo próprio grupo e não está vinculado a nenhuma instituição bancária.

Mais uma vez, o uso da inteligência artificial nos permite entender o comportamento de compra e oferecer o limite ideal para cada pessoa, ampliar nossa base de clientes e chegar em quem precisa de crédito. Para você ter uma ideia, o VuonCard tem maior aderências nas classes C e D, especialmente na faixa de 40 a 60 anos, e 55% dos titulares do VuonCard são mulheres.

Mas as vantagens vão além. As compras com nosso cartão de crédito podem ser parceladas e têm maior prazo para pagamento da fatura. Os clientes recebem descontos nos produtos que mais compram e têm acesso a promoções exclusivas e a serviços como o seguro de vida, de bens e a plano odontológico, que normalmente não são acessíveis. O Plano Odontológico, que é o Vuon Odonto, tem mensalidade a partir de 32,90 reais por pessoa.

Bússola: Qual o futuro do VuonCard e dos private labels?

Rafael Souza: À medida que aumentamos o número de lojas e os benefícios, podemos oferecer esta facilidade para mais pessoas, ampliando o acesso ao crédito e fidelização. As oportunidades são promissoras quando conhecemos bem nosso público e podemos oferecer serviços e produtos que geram valor.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: