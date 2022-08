InfinitePay lança plataforma de conteúdo gratuito para empreendedores

Por Bússola

Com o objetivo de auxiliar e incentivar a gestão de negócios próprios, a InfinitePay lançou ontem, 5 de agosto, o projeto “Me Ajuda a Te Ajudar”, uma plataforma de conteúdo gratuita sobre empreendedorismo, finanças e marketing. Serão disponibilizados oito episódios de aulas e exercícios práticos, além do acesso a uma comunidade própria para discutir os desafios de empreender no Brasil.

O contexto nacional para o lançamento é propício. O país está em sétimo lugar no ranking mundial com mais números de empreendedores. São 14 milhões de brasileiros, entre 18 e 64 anos, que atuam no ramo, de acordo com a pesquisa global GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2021, lançada em março de 2022. O número representa 9,9% da população adulta brasileira.

Os episódios são apresentados pela atriz, humorista e educadora com Licenciatura em Artes Cênicas pela USP, Livia La Gatto, que também tem um canal de humor no Instagram, onde faz críticas sociais através de seus personagens, levando leveza para temas complexos.

A aula de estreia da plataforma vai levar o público à reflexão: “O que valor tem a ver com dinheiro?”. Em seguida, serão disponibilizadas três aulas com foco no marketing digital. A primeira delas explora o conceito de "Quem te conhece que te compre", ao falar sobre a importância de uma estratégia de conteúdo para vender nas redes sociais. A segunda aborda de forma divertida como a criação de uma identidade visual é fundamental para mostrar "Quem é você na fila do pão?". A terceira aula dá o caminho das pedras para que o empreendedor “Seja amigo do algoritmo".

Além disso, os episódios mostram como aumentar o faturamento de sua empresa, por meio de técnicas de crosselling e upselling, e falam de precificação. O dilema de como organizar suas contas fica muito mais leve com os ensinamentos sobre fluxo de caixa. E para fechar com o pé no futuro, o público aprende sobre criptomoedas na aula final da temporada: "Contos de cripto: era uma vez na web". Dois episódios de 5 minutos serão lançados por semana.

Para saber mais, acesse a página do Me Ajuda a Te Ajudar aqui.

