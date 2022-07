Abrainc Match reúne startups e incorporadoras para rodadas de negócios

Com o objetivo de promover novos negócios e apresentar soluções inovadoras, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) realiza um Match da Inovação com 26 startups e incorporadoras em rodadas de negócios com reuniões no estilo one on one. Os encontros tiveram início dentro do Fórum de Liderança e Inovação (Fili 2022) e seguirão até o fim de julho.

Os encontros, que tem duração de 20 minutos, são realizados entre uma empresa/startup participante dos segmentos de Construtech, Fintechs e Martechs para networking com empresas do setor da construção civil e representantes das incorporadoras associadas da Abrainc. No ili, o Match de Inovação já realizou 158 reuniões e a expectativa é que esse número aumente consideravelmente até o final dessa ação.

Para diagnosticar as principais demandas da incorporação e construção, a Abrainc utilizou uma pesquisa realizada com as incorporadoras associadas para conhecer as demandas e selecionar os melhores fornecedores para participarem da ação.

O presidente da Abrainc , Luiz França destaca a relevância de ações como esta, que envolve diversos representantes da construção civil, para induzir novos investimentos e fortalecer a cadeia produtiva. “O Match de Inovação é um mecanismo importante criado pela Abrainc para estreitar o relacionamento entre os fornecedores da cadeia produtiva da construção civil e gerar novas oportunidades de negócios a todos os envolvidos”, afirmou.

Participantes

Dentre as startups participantes estão: Analize, Approva Fácil, Aqua, Bluestorm Studios, Comunica 3D, Construtor de Vendas, DocuSign, Electric Mobility Brasil, Eletricus, Eternal Robotics, Hiperdados, Isket, iTeleport, Lumattek, Magikey, Propriettá, Terreno Livre, Saint-Gobain Acústica e Design, Saint-Gobain Nextera, Seazone, Sistemas Urbanos, Sto Brasil, Super Drones, Urbit, Web Rocks e WeBro Pay.

Incorporadoras não associadas, que não participam dessa edição, poderão se inscrever para o próximo Match, que será realizado no fim do segundo semestre deste ano.

