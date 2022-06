Healthtech Supermed mira em tecnologia para se tornar líder no mercado

Por Bússola

A Supermed, administradora de planos de saúde que, com menos de dois anos de existência, é líder de vendas no estado do Rio de Janeiro, acaba de digitalizar toda a sua operação e investe na inovação dos serviços para contemplar as mais de 250 mil vidas atendidas. A healthtech negocia com as operadoras parceiras apólices coletivas e firma convênios com entidades de classe e conselhos de categorias profissionais para oferecer planos de saúde e odontológico, coletivos por adesão, de maneira mais competitiva.

“Para acompanhar o movimento do mercado e para reforçar o nosso compromisso de levar soluções inovadoras para o setor de saúde, a um menor custo para os clientes, implantamos um modelo 100% digital. Somos a empresa que mais cresce no Brasil.”, diz Levi Netto, vice-presidente da Supermed. “Visando oferecer melhores serviços e resultados para os nossos corretores e clientes, vamos cada vez mais aprimorar nossos processos”, afirma.

A Supermed tem por objetivo ser uma alternativa no mercado de planos de saúde coletivos por adesão. “A missão da empresa é aumentar a acessibilidade dos brasileiros ao mercado de saúde suplementar, por meio de alguns diferenciais. Além de todo o processo de venda ser digital, todas as outras etapas também são: desde o boleto virtual ao atendimento ao consumidor, que é realizado, quase que em sua totalidade, por WhatsApp”, declara Levi.

Outro propósito da companhia é o cuidado com a saúde de maneira integral, preventiva e multidisciplinar. Desta maneira, a saúde ganha relevância para a sustentabilidade do negócio. “No âmbito comercial, criamos uma área de atendimento ao corretor, que realiza mais de mil atendimentos por dia."

Fundada em 2020, a Supermed comercializa e opera por meio de corretores e operadoras parceiras, como Golden Cross, Assim Saúde, Unimed Rio e, mais recentemente, a Amil. A administradora de benefícios realiza todo o processo de implantação dos planos de saúde — desde o credenciamento, faturamento até o atendimento ao conveniado.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também O reverso da logística reversa de medicamentos: compre só o necessário

Petlove anuncia novo posicionamento e integra grupo em marca única

Fintech educacional lança financiamento para alunos, residentes e médicos