IA: Sabesp, Gerdau, Mater Dei e outros 5 exemplos de como as empresas estão utilizando a tecnologia

Muito se fala de inteligência artificial, suas aplicações e potencial revolucionário. Mas, na prática, como as empresas brasileiras estão adotando a tecnologia?

1. Médicos disponíveis, leitos acessíveis e economia de recursos na Mater Dei de Saúde

A rede de hospitais desenvolveu o “Com+partilha”, um sistema utilizado para gerenciar e otimizar a distribuição de leitos e a escala de profissionais nos hospitais.

Por meio da análise preditiva de dados, como a taxa de ocupação hospitalar, esse sistema contribui significativamente para a redução de custos, que podem variar entre 35% e 40%.

Exemplo: se o sistema identifica que pela manhã o pronto atendimento precisará de mais enfermeiras, o hospital se organiza para estar de acordo com o cenário ideal. Isso evita desgastes com os pacientes e otimiza a produtividade da equipe.

2. Onboarding relâmpago na CI&T

Com foco em expandir a experiência de onboarding, a CI&T desenvolveu uma solução com IA e linguagem gamificada focada em fortalecer o engajamento e o aprendizado dos profissionais recém-contratados.

Ao focar em ferramentas mais dinâmicas, a plataforma:

Facilita a orientação para novos membros da CI&T

Promove uma melhor fixação dos conteúdos

Garante maior personalização da vivência e a mobilidade entre departamentos.

Nesse cenário, houve a redução de mais de 80% nas ocorrências de pedidos de suporte relacionados a dúvidas sobre o assunto.

3. IA permite um novo padrão de eficiência na Gerdau

Com tecnologia de “gêmeos digitais”, implementada na operação da unidade de Ouro Branco, a produtora de aço conseguiu estabelecer um novo padrão de eficiência na indústria.

A tecnologia é voltada para a virtualização completa do sequenciamento, desde a matéria-prima até o produto acabado.

A tecnologia utiliza simulações de múltiplos cenários, um motor de otimização e captura de dados em tempo real para garantir aumento na capacidade produtiva e redução de desperdícios e custos.

4. Sabesp já consegue utilizar a tecnologia para monitorar vazamentos na rede

Sabesp usa IA para detectar vazamentos não visíveis na região de Franca (SP). A companhia implementou, em parceria com a startup Stattus4, um sistema que utiliza a análise de sons gerados pela perda de água para identificar vazamentos que não chegam até a superfície das ruas.

De acordo com o gestor de perdas da Sabesp de Franca, Fernando Colombo, a tecnologia oferece cerca de 70% de precisão, acelerando o processo de correção dos vazamentos.

Em São João da Boa Vista (SP), a Sabesp gerou uma economia de 150 mil m³ de água, volume capaz de abastecer 24 mil habitantes.

5. EY Global desenvolve IA para suas aplicações proprietárias

No ano passado, a EY Global anunciou o investimento de US$ 1,4 bilhão no lançamento da “EY.ai”, uma plataforma unificadora que reúne capacidades humanas e inteligência artificial (IA) para ajudar os clientes a transformar os seus negócios por meio da adoção responsável da IA.

Estes investimentos apoiaram a incorporação da IA ​​em tecnologias proprietárias da EY, como o EY Fabric, utilizado por 60.000 clientes da EY e mais de 1,5 milhão de utilizadores únicos.

6. Tomada de decisões simplificada na Oliveira Trust

A plataforma financeira digital de serviços fiduciários e de administração de fundos desenvolveu uma IA especializada na avaliação de propostas e operações financeiras.

O “Otzinho”, como é chamada, analisa o que é enviado no comitê de conselheiros e fornece um voto sobre a continuidade ou não da proposta.

Utilizando um histórico de mais de 13 mil propostas analisadas ao longo de 15 anos, o sistema foi treinado para se concentrar nos fundadores Mauro Sérgio e César Leal, cujo conhecimento profundo da organização é frequentemente acessado pelo comitê.

7. ABNT se empenha em criar normas para a tecnologia

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tem se esforçado para traduzir e publicar normas técnicas da Comissão Eletrotécnica Internacional e Organização Internacional de Normalização (ISO/IEC) no campo da IA.

A norma publicada mais recentemente aborda o viés em relação aos sistemas de IA, especialmente no que diz respeito à tomada de decisão auxiliada por inteligência artificial.

A ABNT já conta com vários outros documentos já em português sobre uso de IA, disponíveis no ABNT Catalógo.

8. Evento sobre IA na Avenues

A instituição de ensino realizou o evento Avenues IA Week. Os alunos exploraram a tecnologia de maneiras inovadoras e criativas, destacando o compromisso da escola com a aprendizagem baseada em projetos e a integração tecnológica.

No evento, os alunos de diferentes estágios do sistema de ensino da Avenues:

Criaram histórias com a ajuda de um robô de IA personalizado.

Desenvolveram narrativas em quadrinhos digitais com áudio e animações.

Buscaram soluções para minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos dos algoritmos de redes sociais.

Investigaram a relação humana com a tecnologia e discutiram dilemas contemporâneos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades