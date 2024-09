Habilidades mais buscadas e mais CEOs: veja as tendências do mercado de trabalho, segundo o LinkedIn

Historicamente, o segundo semestre do ano é um período relevante para o mercado de trabalho, com um aumento significativo no número de trabalhadores se candidatando para vagas e forte movimentação para novas contratações.

O LinkedIn fez um levantamento que revela tendências importantes e que podem ser úteis para orientar profissionais de diversos setores no Brasil.

Indústrias que tiveram a maior aceleração no número de contratações entre julho de 2023 e julho de 2024

Tecnologia, Informação e Mídia lideram com um aumento de +2,4% nas contratações, seguindo uma tendência global.

O setor da saúde fica em segundo lugar com +2,0%.

Outras indústrias em aceleração no número de contrações incluem Varejo (+1,6%), setor imobiliário e serviços de locação de equipamentos em geral (+1,2%).

No setor varejista e imobiliário, as contratações são feitas majoritariamente para vendedores, afirma Para Milton Beck, diretor geral do LinkedIn na América Latina e África.

“Esse aumento está associado ao crescimento da demanda dos consumidores, à recuperação econômica e ao dinamismo destes mercados que oferecem muitas oportunidades. Mesmo para os menos experientes, o grande diferencial é possuir habilidades comportamentais como negociação, comunicação e trabalho em equipe, por exemplo.”

A demanda na área da saúde, segundo Beck, inclui principalmente psicólogos(as) infantis, refletindo a crescente demanda por especialistas capacitados para lidar com as necessidades emocionais e comportamentais das crianças.

Crescimento no número de profissionais por setor

O setor bancário registrou um impressionante crescimento de +80%.

As áreas de geração de energia elétrica (+34%) e recursos humanos (+25%) também estão em destaque.

Órgãos públicos de segurança (+22%) e educação (+21%) completam o top 5.

O impressionante crescimento de +80% no setor bancário pode ser explicado pela importância das instituições financeiras na economia brasileira, gerando um impacto significativo no mercado de trabalho, diz o diretor do LinkedIn América Latina.

“Esse crescimento está diretamente relacionado à demanda por habilidades que foram anunciadas pelo LinkedIn como as principais tendências para 2024, como capacidades analíticas e de dados, essenciais para atender às necessidades dessas instituições e impulsionar sua inovação e eficiência no mercado financeiro”, afirma.

Habilidades mais buscadas por recrutadores:

A habilidade de linha de produção aumentou +617%.

Normas internacionais (+305%) são outras habilidades em alta.

Operações de plantas (+275%) e veículo automotor (+260%) mostram uma demanda crescente.

Para Beck, as empresas estão cada vez mais focadas em eficiência e consistência, o que explica a demanda crescente por hard skills.

“Habilidades de linha de produção, operação de plantas e veículos automotores e normas internacionais são predominantemente hard skills que exigem conhecimento técnico específico. Essas competências envolvem a operação de maquinário, aplicação de regulamentos internacionais e manutenção de equipamentos.”

Ao mesmo tempo em que há a introdução de novas tecnologias e a automatização de muitos processos, essa tendência mostra a importância do fator humano para que, de fato, as entregas sejam feitas de forma eficiente, afirma Beck.

“Para se destacar, é essencial que os profissionais se mantenham atualizados, busquem certificações e se especializem, adaptando-se às tendências e inovações tecnológicas.”

Cargos que tiveram mais crescimento na plataforma:

Psicólogo clínico (+4%) e engenheiro de software (+2%) estão entre os títulos com crescimento mais rápido.

Diretor Executivo (CEO) e Analista também tiveram um aumento de +2% e +1%, respectivamente.

As tendências recentes mostram um cenário interessante, especialmente no que diz respeito ao aumento de 2% no número de CEOs na plataforma do LinkedIn. “Esse crescimento pode estar relacionado ao surgimento de profissionais autônomos, que empreendem e são donos de seus próprios negócios, refletindo o forte cenário de PMEs no Brasil”, afirma o diretor do LinkedIn.

Dicas para criar um perfil atraente no LinkedIn

Para ajudar os profissionais que desejam ingressar nessas ou em outras áreas, o LinkedIn tem algumas dicas sobre como utilizar a plataforma para ter um perfil campeão e se destacar na rede:

Crie um título atraente, é a primeira coisa que as pessoas vão saber sobre você.

Invista em uma boa foto, que reflita sua identidade profissional.

Escreva um resumo detalhado, contando sua trajetória, conquistas e aprendizados.

Destaque suas principais habilidades e conte como elas te ajudam a alcançar bons resultados.

Adicione cargos que já ocupou e/ou posições que desempenha atualmente.

Conecte-se com profissionais que você admira, incluindo ex-líderes, colegas de trabalho ou de estudo.

Participe de discussões, produza conteúdo e interaja com a sua rede.

A demanda é também por soft skills

O mercado está evoluindo rapidamente e, de acordo com os dados do LinkedIn, os conjuntos de competências exigidos para as vagas mudaram 25% desde 2015, e esse número deve chegar a 65% até 2030, afirma Beck.

“É fundamental que profissionais se mantenham atualizados, buscando especializações, fazendo networking e desenvolvendo uma marca profissional sólida marcada por soft skills como trabalho em equipe e comunicação,” afirma.

Essas soft skills, segundo Beck, são essenciais para a resolução de conflitos, construção de relacionamentos sólidos e liderança de equipes. "Essas habilidades são muito importantes nesta preparação para o futuro do trabalho”, afirma.

Além disso, a inteligência artificial (AI) tem ganhado um papel de destaque e será crucial para o futuro das profissões.

“Ao contrário do que muitos temem, a AI não vai roubar seu emprego, o que vai acontecer é que profissionais que dominarem as habilidades relacionadas à AI serão cada vez mais valorizados no mercado", diz Beck. "O desenvolvimento dessas competências, aliadas às soft skills, colocará os profissionais um passo à frente na construção de suas carreiras”, afirma.