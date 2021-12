Home Agent é reconhecida como líder na categoria Work From Home

Com o fechamento abrupto do comércio no início da pandemia, empresas sentiram o rápido impacto no atendimento ao consumidor. Esse cenário alavancou o setor de contact center no Brasil e fez com que os negócios que estavam preparados para melhor atender às necessidades dos clientes diante das restrições de quarentena, saíssem na frente.

Nesse contexto, a Home Agent, referência há dez anos no trabalho remoto no modelo de contact center, auxiliou grandes companhias na implementação de um atendimento completo, ágil e inovador. Assim, a empresa cocriada pelo empresário Fabio Boucinhas, foi reconhecida como líder na categoria Work From Home no relatório, ISG Provider Lens Contact Center — Customer Experience Services, da líder global de consultoria e pesquisa ISG (Information Services Group). De acordo com as palavras do analista da ISG “A Home Agent está seguindo de forma bem-sucedida no caminho de transformar o trabalho de casa um sucesso e revolucionar o setor”.

A companhia, que cresceu 50% no primeiro semestre de 2021 e conta com clientes de grande porte, já havia sido reconhecida em 2020 como Rising Star, com forte potencial para se tornar líder de mercado em breve, na categoria Digital Operations.

“A Home Agent vem realizando um trabalho pioneiro e de transformação no atendimento ao consumidor, através de seu know-how adquirido nos dez anos de experiência na gestão de equipes em home office”, declara Boucinhas, CEO da companhia.

O executivo acredita que a pandemia foi um vetor acelerador para que as empresas passassem a aderir uma transformação digital concreta, mas se viram sem estrutura para adotar o formato de trabalho remoto. “Nosso propósito está alinhado com a vontade de levar mais qualidade no atendimento ao cliente, com eficiência econômica, ao mesmo tempo gerando impacto social positivo para nossos clientes e seus consumidores. É uma honra sermos reconhecidos como agente transformador”, diz o CEO.

A companhia vem atuando ainda mais na transformação deste mercado com soluções de impacto para empresas de todos os portes. Em novembro, a Home Agent anunciou o lançamento do Remote by Home Agent, solução que leva aos clientes toda a tecnologia aplicada pela marca necessária para viabilizar a gestão remota de equipes, reunindo todas as funcionalidades necessárias para apoiar a gestão remota de equipes, segundo sua experiência de dez anos operando neste modelo.

“Entre as soluções dessa nova ferramenta, estão a gestão da escala de trabalho, gestão da produtividade e ociosidade, comunicação integrada, segurança com biometria facial e monitoria com acesso remoto à estação de trabalho, bloqueios amplos de acessos, gestão do consumo de infraestrutura como velocidade da internet e ocupação da memória e CPU, gravação de tela, entre outras”, afirma o CEO.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube