Às portas de 2021, temos convicção de que continuaremos com mais perguntas do que respostas. Mas não podemos, diante da pandemia que tanto tem nos tirado, paralisar. Ao contrário. É o momento de investir em descobrir as melhores oportunidades para que os duros caminhos de 2020 nos deem opções reais de projetos novos ou de reconstrução. E se movimentar nesse cenário é começar a prospectar futuros imediatamente.

E esse é um exercício ancestral: conversar, ler, estudar e ouvir os melhores pensadores e pesquisadores. Conhecimento, no começo e no final. Ele é o que move o homem desde os tempos imemoriais e é o que continuará acontecendo.

Com esse drive em mente, reunimos alguns dos mais brilhantes profissionais do país em transformação digital e comunicação. Fomos em busca de reflexões que nos ajudem e nos deem luzes, provocações e, claro, estímulos. Desse encontro que o Grupo FSB fez, internamente, há algumas semanas, sob o provocativo mote “shock your mind”, tivemos um resultado espetacular com insights sobre empreendedorismo, inteligência artificial, o impacto dos novos negócios e cultura digital, o papel de persuasão da mídia e como privacidade vai ser um tema essencial. Passamos com profundidade pelo debate da, cada dia mais interessante, comunicação de influência, fazendo valer suas novas métricas e um jeito que se solidifica para conectar marcas com seus públicos de maneira muito autêntica.

Poderíamos aqui detalhar os achados sobre “figital” e sobre gamificação, que se estabelece cada dia mais como estratégia de engajamento. Mas recomendamos que baixem e leiam cada página (são mais de 50) do e-book que resultou desse encontro: “Hackeamos seu futuro: e ele começa agora!”. Lá você terá um belo encontro com Silvio Meira, Cris de Luca, Pedro Doria, Cris Roter, Alex Winetzki e todos os 15 cérebros incríveis que, sim, nos dão os choques necessários para a próxima jornada em 2021! Temos certeza de que vão gostar. Boa leitura!

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

