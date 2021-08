GNV é até 60% mais econômico que a gasolina e o etanol

Motoristas que utilizam o gás natural veicular (GNV) em São Paulo chegam a economizar até 60% no gasto mensal com combustível para trabalhar. O gás tornou-se uma alternativa viável, sobretudo para quem roda mais de 2.000 quilômetros por mês.

Na bomba, o custo do GNV é de 3,15 reais, em média, por metro cúbico na cidade de São Paulo, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). O motorista que abastece 30 reais em GNV, roda cerca de 140 quilômetros, já para percorrer a mesma distância com etanol ou gasolina, ele desembolsa 82,60 reais e 77,00 reais, respectivamente.

“Por ter o melhor rendimento por quilômetro rodado, o gás natural veicular permite hoje uma economia média de mais de 60% para os motoristas, podendo gerar uma redução nos custos com combustível em torno de 1.000 reais para os profissionais que atuam no transporte de passageiros, por exemplo”, afirma Guilherme Santana, gerente de comércio e GNV da Comgás.

Além de ser mais econômico, são muitas as vantagens de se instalar o kit GNV. O combustível é menos poluente do que a gasolina e não pode ser adulterado nos postos.

Qualquer veículo a etanol ou gasolina pode ser convertido para GNV facilmente. O custo médio em São Paulo está em 4.500,00 reais e, para quem roda 3.000 quilômetros por mês, como taxistas e motoristas de aplicativo, esse investimento retorna em menos de quatro meses. Para conversão, basta escolher uma oficina homologada pelo Inmetro. O próprio site do instituto traz uma lista de instaladores registrados.

