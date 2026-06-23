GNL ganha força no transporte de cargas pesadas de longa distância

O Grupo Nimofast, conglomerado de energia e logística, a Edge, pioneira na abertura do mercado livre de gás natural no Brasil, e a Green Cargo, empresa especializada em soluções para transporte sustentável e representante exclusiva da JAC Motors para veículos pesados a gás no Brasil, anunciaram o lançamento do Projeto GreenTech Logística Integrada, a maior plataforma de transporte rodoviário de longa distância movida a GNL do país.

A Edge atuará como fornecedora do energético, a Green Cargo fornecerá os caminhões JAC Motors adaptados e integrados para a operação a gás, e o Grupo Nimofast liderará a operação e gestão logística por meio da Interconecta Logística S.A.

Implantação em fases

O projeto inicia ainda em 2026 com a entrega de 60 caminhões JAC Motors Q7 560cv 6x4 movidos a GNL, expandindo para 160 veículos no primeiro trimestre de 2027, com meta de alcançar 2.000 caminhões em operação em 24 meses. O investimento total, incluindo aquisição de equipamentos, leasing, combustível e operação, prevê compromissos de R$ 8 bilhões ao longo de 10 anos, sustentados por contratos de fornecimento de gás e frete de longo prazo.

Segundo Ramon Reis, presidente e CEO do Grupo Nimofast, “substituir o diesel na longa distância sempre foi o maior desafio logístico do país. Essa atuação em ecossistema une eficiência operacional, previsibilidade de custos para os embarcadores e um ecossistema escalável de alta tecnologia, pavimentando um caminho sólido de crescimento e nossa futura evolução para o biometano e soluções carbono-negativas.”

Suprimento integrado e biometano

O fornecimento de GNL será realizado pela Edge por meio de solução integrada, com origem no Terminal de Regaseificação de GNL de Santos, combinada à logística de distribuição off-grid via transporte rodoviário, em contrato de dez anos. O acordo inclui a incorporação de biometano certificado por atributo, proveniente da Onebio - a maior planta de purificação de biometano do país, controlada pela Edge, em Paulínia (SP).

A solução combina a entrega física da molécula de GNL com um percentual de biometano, representando a modernização do suprimento de gás para frota pesada no Brasil.

Plataforma logística multicliente

A Interconecta operará a partir de Paulínia/SP, conectando os principais polos industriais, portuários e agroindustriais do país em corredores de longa distância. A plataforma vai atender embarcadores de agronegócio, energia, mineração, química e carga geral, com sistema digital para monitoramento de emissões e comercialização de créditos de carbono.

Impacto ambiental e competitividade

A substituição do diesel por GNL, complementado por biometano, reduz em até 25% as emissões de CO₂ e até 90% o material particulado da frota pesada. Em escala plena, com 2.000 caminhões, o projeto evitará, aproximadamente, 80 mil toneladas de CO₂ por ano - equivalente à absorção de 5 milhões de árvores.