Mercado de galpões atinge 2 milhões de metros quadrados com disputa entre Meli e Amazon

O mercado brasileiro de condomínios de galpões industriais e logísticos encerrou o primeiro semestre de 2026 com forte atividade. A absorção bruta acumulada até junho somou 2,054 milhões de metros quadrados, sem contar pré-locações contratadas para empreendimentos ainda em desenvolvimento, que adicionam outros 448 mil metros quadrados apenas nos meses de abril e maio. Os dados são da Newmark Brasil, consultoria imobiliária especializada no segmento comercial, e divulgados com exclusividade pela EXAME.

Entre as empresas que mais locaram espaços, o Mercado Livre segue no topo, com 109 mil metros quadrados distribuídos principalmente em São Paulo, mas também em estados como Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Em segundo lugar, a Amazon ocupa 82 mil metros quadrados entre São Paulo e Paraná. A demanda segue dominada pelo e-commerce, mas empresas de logística integrada também apresentam participação relevante, refletindo a diversificação das operações.

Mariana Hanania, head de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark, ressalta que a expansão não se limita a novos metros quadrados. "Ela vem acompanhada de uma redistribuição estratégica da ocupação por regiões, o que torna o segmento de galpões industriais e logísticos cada vez mais relevante para a competitividade das empresas."

Novos polos e inteligência de rede

Apesar de São Paulo concentrar 82% do mercado, estados como Bahia, Paraíba e Pernambuco destacam-se com a consolidação de novos hubs, voltados a operações de e-commerce, varejo e logística integrada.

No Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina também mostram crescimento, aproximando o estoque qualificado dos principais corredores rodoviários e portos. A expansão segue uma lógica de "inteligência de rede", priorizando localização estratégica e conectividade logística, mais do que simplesmente adicionar metros quadrados de galpões.

Segundo o levantamento da Newmark, a absorção bruta do 2º trimestre, apenas considerando empreendimentos entregues, foi de 636 mil metros quadrados, reforçando a velocidade do mercado e a relevância de hubs bem posicionados para a cadeia de distribuição nacional.