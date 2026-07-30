Genial/Quaest: Brizola tem 24% e Zucco, 22%, no 1º turno no Rio Grande do Sul

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Luciano Zucco (PL) aparecem tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Em um cenário de primeiro turno, Juliana Brizola registra 24% das intenções de voto, enquanto o adversário soma 22%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) tem 6%, seguido por Marcelo Maranata (PSDB) com 3%. Os candidatos Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU) reistram 1% cada.

Priscila Voigt (UP) não pontuou neste cenário. O número de indecisos é expressivo, chegando a 31%, enquanto votos brancos e nulos somam 12%.

Para 62% dos eleitores gaúchos, o voto declarado para o instituto de pesquisa ainda pode mudar até o dia do pleito. A decisão é definitiva para 34%.

Segundo turno

Nas simulações diretas de segundo turno, a polarização se mantém. O levantamento aponta Brizola com 35% contra os 31% de Zucco, indicando um novo empate técnico no limite da margem estatística. Neste cenário, os eleitores indecisos representam 21% e os votos brancos ou nulos chegam a 13%.

Quando o embate é contra o candidato do MDB, a neta de Leonel Brizola tem vantagem consolidada fora da margem. Ela alcança 35% frente a 20% de Gabriel Souza. Ao todo, 26% dos respondentes se dizem indecisos, enquanto votos brancos e nulos somam 19%.

Em um cenário alternativo mostrando um embate entre a direita e a centro-direita, Zucco lidera com 32% das intenções de voto contra os mesmos 20% do vice-governador. Os indecisos chegam a 28% neste cenário, com 20% de votos brancos e nulos.

Rejeição e avaliação do governo estadual

O relatório também mapeou o potencial de voto e a rejeição das lideranças gaúchas. A pesquisa aponta que Juliana Brizola é rejeitada por 33% dos entrevistados, que afirmam conhecê-la mas que não votariam nela.

Na mesma métrica, Luciano Zucco anota 20% de rejeição, enquanto Gabriel Souza marca 15% neste indicador negativo.

A pesquisa mediu ainda a percepção sobre a atual gestão executiva no estado. O governo de Eduardo Leite (PSD) é aprovado por 48% e desaprovado por 42% dos eleitores.

Na avaliação qualitativa, a administração é considerada positiva para 31% dos entrevistados, regular para 41% e negativa para 25%.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 a 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-01871/2026 e RS-04790/2026.