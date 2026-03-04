Gestão Sustentável: o blended finance como alavanca de impacto positivo

Nos últimos anos, tenho insistido que sustentabilidade não é um nicho de mercado ou um custo acessório, mas a própria lente pela qual a viabilidade econômica das organizações no longo prazo deve ser avaliada.

No entanto, para que essa ótica seja aplicada na prática, precisamos de mecanismos financeiros que saibam decodificar riscos e oportunidades em um cenário de incertezas climáticas.

É exatamente aqui que o conceito de blended finance pode destravar investimentos importantes.

O impacto do programa Eco Invest Brasil

O recente resultado do terceiro leilão do programa Eco Invest Brasil, conduzido pelo Tesouro Nacional, é um marco pedagógico sobre como o capital público pode — e deve — atuar como catalisador.

A demanda registrada foi surpreendente, superando em dez vezes a expectativa inicial do governo. Seis grandes instituições financeiras mobilizaram um volume de recursos que viabilizará mais de R$ 50 bilhões em investimentos.

O dado mais relevante, contudo, não é apenas o montante, mas a natureza desse capital: estamos falando de equity, um recurso mais paciente e de maior qualidade, fundamental para projetos de infraestrutura verde e bioeconomia que exigem tempo de maturação.

Como o blended finance mitiga riscos

O blended finance opera sob a premissa da colaboração estratégica.

Não se trata de subsídio a fundo perdido, mas do uso inteligente do chamado capital catalítico para mitigar riscos que o investidor privado, sozinho, ainda não está disposto a assumir integralmente.

No caso do Eco Invest, o Tesouro Nacional oferece recursos a custos reduzidos que, nas mãos dos bancos, servem para criar mecanismos de proteção cambial ou absorção de primeiras perdas.

Isso "eleva a barra" do mercado, permitindo que projetos de combustíveis sustentáveis de aviação, baterias e economia circular — que concentram a maior parte do interesse neste leilão — tornem-se viáveis e atrativos para o capital estrangeiro.

A criação de valor compartilhado no ecossistema

O sucesso desse leilão reforça uma tese central da gestão para a sustentabilidade: a de que a criação de valor compartilhado exige processos bem estruturados e parcerias sólidas.

Quando o governo estabelece critérios claros, como índices de alavancagem mínima e a obrigatoriedade de destinação de parte dos recursos para startups e pequenas empresas, ele está desenhando um ecossistema.

Ele induz a internalização de externalidades positivas e permite que o impacto socioambiental positivo venha acompanhado de rigor técnico e viabilidade financeira.

A consistência na "Era da Verdade"

Estamos vivendo o que chamo de "Era da Verdade", onde a consistência das ações é o único ativo capaz de construir reputação e atrair capital de longo prazo.

O Eco Invest mostra que, quando as peças do quebra-cabeça financeiro são montadas com inteligência técnica e visão sistêmica, o mercado responde.

O desafio agora é garantir que esses R$ 52 bilhões se traduzam em regeneração efetiva e resiliência para os nossos biomas e para a nossa infraestrutura.

Afinal, como sempre lembramos, "no jogo da sustentabilidade, o sucesso só é real se for compartilhado e se for capaz de resolver problemas que afetam a todos."