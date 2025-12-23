Eco Invest encerra 2025 com R$ 14 bilhões para projetos sustentáveis e novos leilões a vista

Uma das grandes apostas para implementação da agenda climática brasileira, o leilão do Eco Invest fecha 2025 com R$ 14 bilhões destinados a projetos de transição ecológica.

Os recursos financiam iniciativas de transição energética, economia circular, bioeconomia, infraestrutura verde e adaptação climática, com impactos diretos nos territórios, pessoas e redução de riscos associados às mudanças climáticas.

Desde sua criação em outubro de 2024, o programa já mobilizou pouco mais de R$ 75 bilhões, sendo R$ 46 bilhões captados no exterior.

Mirando 2026, o Tesouro Nacional anunciou que prevê novos leilões para ampliar o alcance do mecanismo, incorporando setores ainda não atendidos.

Em um ano, o programa lançou quatro leilões, introduzindo novos instrumentos financeiros no Brasil, como o "hedge cambial", que reduziu riscos para investidores estrangeiros e ampliou a entrada de capital internacional em projetos verdes.

Durante a COP30 em Belém, foi lançado o "Monitor Eco Invest Brasil", plataforma pública que reúne dados sobre localização, volume de recursos, eixos atendidos e estágio de implementação das ações em curso.

Segundo Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, o objetivo foi aumentar a transparência e fortalecer a governança.

“O Eco Invest mostrou que o Brasil tem capacidade institucional para transformar capital em impacto ambiental real”, afirmou em nota.

Impacto positivo em escala

Com a liberação dos recursos do 1º Leilão, iniciada ao longo de 2025, o Eco Invest passou a financiar cerca de 14 projetos. Na economia circular, cinco iniciativas concentram R$ 2,7 bilhões em investimentos voltados à ampliação da coleta e do tratamento de esgoto, com potencial de beneficiar aproximadamente 2 milhões de pessoas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

Na transição energética, os aportes superam R$ 7 bilhões, impulsionando a produção de combustíveis renováveis, como o combustível sustentável de aviação (SAF) a partir da macaúba e biocombustíveis automotivos à base de milho.

Um dos principais projetos é a construção de uma biorrefinaria no interior da Bahia, com capacidade para produzir cerca de 20 mil barris de óleo vegetal, destinados à fabricação de diesel renovável e SAF.

O programa também avançou na agenda de adaptação climática, ao financiar a modernização e o aterramento de redes de distribuição de energia em áreas vulneráveis da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, reduzindo o risco de apagões associados a eventos extremos, como chuvas intensas e ventos fortes.

Já o 2º Leilão do Eco Invest foi voltado à recuperação de terras degradadas, mobilizando cerca de R$ 30 bilhões para restaurar 1,4 milhão de hectares em todos os biomas brasileiros, com destaque para o Cerrado. A estratégia busca ampliar a produção agropecuária sem pressão adicional sobre o desmatamento.

No segundo semestre, o governo lançou o 3º Leilão, com foco em investimentos para startups e empresas em expansão ligadas à economia verde.

O mais recente, o 4º Leilão, foi anunciado durante a COP30 e se concentrou exclusivamente na Amazônia Legal, priorizando bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura, com expectativa de mobilizar até US$ 4 bilhões, especialmente em projetos de ecoturismo.

Ambos os leilões seguem abertos para propostas até o início de 2026.

O Eco Invest é integrado ao Plano de Transformação Ecológica e coordenado pelos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com 12 bancos credenciados e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Embaixada do Reino Unido.

O programa se consolida como uma das principais apostar do governo brasileiro para acelerar a transição ecológica e deve seguir no centro da agenda ambiental e econômica em 2026.

Os números do Eco Invest em 2025

R$ 14 bilhões destinados a projetos ambientais já em andamento

R$ 75 bilhões mobilizados desde o lançamento do programa

R$ 46 bilhões captados no exterior

4 leilões realizados entre 2024 e 2025

14 projetos financiados a partir do 1º Leilão

R$ 2,7 bilhões em investimentos em economia circular, com foco em saneamento

Cerca de 2 milhões de pessoas potencialmente beneficiadas por projetos de esgoto

Mais de R$ 7 bilhões direcionados à transição energética

1,4 milhão de hectares de terras degradadas em processo de recuperação

Até US$ 4 bilhões previstos no 4º Leilão, com foco na Amazônia Legal

12 bancos credenciados, entre instituições públicas e privadas