Gestão Sustentável: COP30 é possível último teste para capacidade de mobilização global

Pela primeira vez, uma Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas será realizada na Amazônia — o maior símbolo da interdependência entre natureza, economia e sociedade.

A escolha é carregada de significado: se o planeta precisa urgentemente encontrar um caminho para limitar o aquecimento global, não há lugar mais emblemático para discutir o futuro da humanidade do que a maior floresta tropical do mundo.

Mas o potencial transformador da COP30 não está garantido. Ele depende, sobretudo, da capacidade de mobilização, engajamento e senso de responsabilidade das pessoas que ocupam posições de poder — governos, empresas, investidores e lideranças da sociedade civil.

A ciência já cumpriu seu papel ao oferecer diagnósticos incontestáveis: os relatórios do IPCC mostram que estamos caminhando para um cenário de aquecimento superior a 2°C, com consequências devastadoras para ecossistemas e populações.

O que falta não é informação, mas decisão política, coragem e coordenação para agir na escala e na velocidade que a crise exige.

Desafios conhecidos e a urgência de ação

Os desafios são imensos e conhecidos. O desmatamento e a degradação ambiental seguem em níveis alarmantes, as emissões globais de gases de efeito estufa continuam crescendo, e as desigualdades estruturais dificultam a transição para modelos de baixo carbono.

Ao mesmo tempo, o contexto global mostra sinais preocupantes de retrocesso no multilateralismo, com disputas geopolíticas e interesses econômicos frequentemente se sobrepondo ao bem comum.

Tudo isso aumenta a pressão sobre a COP30: mais do que um evento diplomático, ela precisa ser um catalisador de compromissos reais e mensuráveis.

Oportunidades para soluções regenerativas

No entanto, dentro dessa conjuntura de urgência, também emergem oportunidades inéditas. A aceleração das soluções regenerativas — aquelas que não apenas reduzem danos, mas restauram ecossistemas e fortalecem comunidades — representa um novo horizonte de criação de valor.

Iniciativas em bioeconomia, energia renovável, agricultura de baixo carbono e finanças verdes estão mostrando que é possível alinhar prosperidade econômica e preservação ambiental.

A transição ecológica, se bem conduzida, pode gerar emprego, inovação e competitividade, tornando-se motor de desenvolvimento sustentável.

O papel do Brasil na transição ecológica

O Brasil, anfitrião da conferência, tem papel central nesse processo. O país reúne vantagens comparativas únicas — matriz energética limpa, potencial de restauração florestal, biodiversidade e capital natural — que podem posicioná-lo como líder de uma nova economia climática.

Mas essa liderança só se concretizará se for sustentada por políticas públicas consistentes, compromissos empresariais transparentes e participação ativa da sociedade.

A COP30 será uma oportunidade para mostrar ao mundo que o desenvolvimento pode — e deve — ser regenerativo, justo e inclusivo.

O sucesso da conferência, portanto, não dependerá apenas das negociações formais entre Estados, mas da capacidade de todos os atores envolvidos de agir com ambição e responsabilidade. A Amazônia, palco da COP30, é também um espelho do nosso futuro coletivo.

Se dela emergirem compromissos concretos e alianças duradouras, poderemos olhar para Belém como o ponto de inflexão em que a humanidade decidiu, enfim, colocar a vida no centro de suas escolhas.

Caso contrário, ficará apenas a lembrança de uma chance perdida diante da maior emergência do nosso tempo.