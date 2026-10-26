Time alemão vai premiar torcedores que não usarem celular durante os jogos

O Borussia Dortmund, um dos clubes mais populares da Alemanha, estreou neste sábado um modo em seu aplicativo oficial que recompensa torcedores por reduzir o uso do celular durante as partidas. A iniciativa voluntária monitora os desbloqueios do aparelho, desconta pontos e oferece prêmios como camisas autografadas e vales para produtos oficiais; o intervalo não entra na contagem.

O Borussia Dortmund, um dos times mais populares da Alemanha, anunciou uma iniciativa inédita para incentivar os torcedores a deixarem o celular de lado durante as partidas. O clube alemão lançará um novo modo em seu aplicativo oficial que recompensará os fãs que passarem mais tempo acompanhando o jogo sem utilizar o aparelho nas arquibancadas.

Segundo reportagem do The Athletic, a medida foi adotada após uma pesquisa realizada com mil torcedores identificar um crescente incômodo com o uso excessivo de celulares nos estádios. Segundo o levantamento, muitos adeptos se disseram incomodados com a quantidade de selfies, transmissões ao vivo e publicações em redes sociais durante os jogos.

Para tentar reduzir esse comportamento, o Dortmund oferecerá prêmios como camisas autografadas e vales para compra de produtos oficiais do clube. O sistema funcionará por meio de um aplicativo que monitora a frequência com que o torcedor desbloqueia o celular durante as partidas.

A adesão será voluntária. Cada participante começará com uma quantidade fixa de pontos, que serão reduzidos conforme o uso do aparelho ao longo do jogo. O intervalo não será contabilizado no monitoramento.

A estreia da iniciativa aconteceu neste sábado, contra o Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga. O Borussia ganhou por 1 a 0.

Ação pioneira no futebol

A ação é considerada pioneira no futebol alemão e surge após uma pesquisa realizada pela Vodafone, principal patrocinadora do clube, indicar que 63% dos torcedores utilizam regularmente seus celulares durante os jogos.

Ao anunciar o projeto, o CEO do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, destacou a importância da experiência coletiva proporcionada pelo futebol.

“Mais de 81 mil pessoas no estádio cantando, vibrando e prendendo a respiração juntas: esse momento é insubstituível”, afirmou.

A Vodafone também apoiou a iniciativa, afirmando que o clube está usando a inovação para preservar uma experiência que nenhuma tecnologia consegue substituir.

Impacto da tecnologia

De acordo com o The Athletic, o Borussia Dortmund não é o único clube alemão a demonstrar preocupação com o impacto da tecnologia nas arquibancadas. Nas últimas semanas, outras equipes do país adotaram medidas para restringir a produção de conteúdo comercial dentro dos estádios.

O Hertha Berlim, da segunda divisão, anunciou a proibição de gravações comerciais e monetizadas durante partidas realizadas em seu estádio. Já o Dynamo Dresden reforçou as regras que impedem gravações destinadas à distribuição pública sem autorização prévia do clube.

Outra equipe a tomar posição foi o Hansa Rostock, da terceira divisão alemã. O clube informou que o número de vlogs produzidos dentro do estádio aumentou significativamente e alertou que conteúdos destinados a plataformas monetizadas não serão tolerados. Em tom bem-humorado, a equipe encerrou o comunicado com um pedido direto aos torcedores: “deixem suas câmeras na mochila”.