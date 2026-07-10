IA avança nas empresas, mas soft skills seguem decidindo contratações

A inteligência artificial deixou de ser novidade restrita a times de tecnologia e passou a integrar rotinas de marketing, finanças, atendimento e operações, automatizando tarefas repetitivas e análises básicas.

Esse avanço não elimina a necessidade de qualificação humana — ele a redireciona. Um levantamento do LinkedIn no Brasil mostra que o mercado passou a exigir maior equilíbrio entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução, segundo o editor-chefe da plataforma no país.

O mesmo estudo indica que um em cada cinco profissionais no mundo aponta a falta de qualificação adequada como obstáculo na busca por emprego.

Quais soft skills mais crescem em relevância

Pensamento analítico e resolução de problemas

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta o pensamento analítico como a habilidade mais buscada pelas empresas, à frente de competências técnicas específicas.

Na prática, isso significa organizar informações, identificar padrões e tomar decisões com base em lógica — algo que a IA apoia, mas que ainda depende de julgamento humano para interpretar contexto.

Quer sair na frente nessa transição? O Pré-MBA em Inteligência Artificial, da Saint Paul em parceria com a EXAME, ensina a aplicar IA de forma estratégica no dia a dia profissional. Inscrições por R$ 37.

Criatividade e capacidade de propor soluções

Criatividade, resiliência, flexibilidade, agilidade e liderança social seguem entre as competências em ascensão até 2030, segundo o mesmo levantamento. Ferramentas de IA generativa produzem texto e imagem rapidamente, mas a criatividade mais valorizada continua sendo a de conectar repertórios e propor caminhos diante de restrições reais, como prazo e orçamento.

Adaptabilidade e aprendizado contínuo

Um estudo da consultoria BCG com organizações globais mostra que a meia-vida média das competências profissionais caiu para menos de cinco anos, chegando a dois anos e meio em setores de tecnologia — o que torna aprender rápido tão relevante quanto o conhecimento técnico.

Um relatório do LinkedIn projeta ainda que, em cinco anos, 70% das habilidades usadas na maioria dos empregos terão mudado, reforçando a urgência da atualização contínua.

Colaboração e inteligência emocional

Empresas seguem precisando de profissionais capazes de mediar conflitos, construir confiança e interpretar contextos que nenhum sistema automatizado resolve sozinho — competências que ganham peso justamente porque a tecnologia não as replica.

Por que a inteligência artificial não substitui essas competências

A IA processa dados e identifica padrões em escala, mas não compreende intenção, cultura organizacional ou nuances emocionais. Por isso, saber orientar a ferramenta e validar seus resultados tornou-se, na prática, parte do que hoje se entende por soft skill.

Como aplicar isso no dia a dia profissional

Desenvolver essas competências não exige abandonar o uso de IA, mas aprender a combiná-la com julgamento humano. Alguns caminhos práticos ajudam nessa transição:

Registre resultados concretos — em vez de descrever "boa comunicação", relate uma situação em que ela evitou um problema ou melhorou um processo.

Pratique decisões orientadas por dados — use IA para organizar informações, mas documente por que a escolha final foi sua, não da máquina.

Busque feedback estruturado sobre colaboração e resolução de conflitos, não apenas sobre entregas técnicas.

Invista em formação que combine fundamentos de IA com liderança e pensamento estratégico, preenchendo a lacuna que o mercado já identificou.

Pronto para desenvolver as competências que o mercado mais valoriza? Conheça o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, com condição especial de R$ 37 por tempo limitado.