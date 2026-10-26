Como esta startup de impacto social conquistou um lugar no Web Summit Lisboa 2026

RESUMO ＋ A startup brasileira de engajamento socioambiental Plantah foi selecionada para o Web Summit Lisboa 2026, em missão da agência de promoção de exportações ApexBrasil e do hub de inovação Maravalley. Após 18 meses de operação, a empresa amplia projetos contra o desperdício de alimentos, desenvolve uma solução para idosos vulneráveis e prepara um marketplace de produtos próximos do vencimento.

A startup brasileira Plantah vai contra a corrente, expandindo em um modelo de negócios que se baseia em rede social própria, mas que não depende estritamente do número de usuários.

Lançada há aproximadamente um ano e meio, a Plantah combina tecnologia, engajamento digital, sustentabilidade e desenvolvimento de soluções para desafios sociais, o que faz a plataforma crescer organicamente. Entre os avanços mais recentes estão:

A seleção para o Web Summit Lisboa 2026 , integrando a Missão da ApexBrasil e do Maravalley,

, integrando a Missão da ApexBrasil e do Maravalley, A conquista do Desafio Regenera — Soluções para o Rio, organizado pela PUC-Rio,

O desenvolvimento de uma solução voltada à saúde de idosos em situação de vulnerabilidade , com recursos de edital da FAPERJ,

, com recursos de edital da FAPERJ, A ampliação de parcerias para combater o desperdício de alimentos e fortalecer a economia circular.

A empresa também alcançou soluções inovadoras para resolver a logística da entrega das doações no estado do Rio de Janeiro através de um parceiro logístico, a Rio Quality.

A empresa também prepara o lançamento de um marketplace voltado à comercialização de produtos próximos do vencimento, com descontos significativos para os consumidores.

Do Rio de Janeiro para o cenário internacional

A participação no Web Summit Lisboa, um dos principais encontros internacionais de tecnologia e empreendedorismo, representa um novo capítulo na trajetória do Plantah.

Selecionada para integrar a iniciativa apoiada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e do Maravalley (Hub de Inovação da Cidade do Rio de Janeiro), a startup pretende apresentar sua tecnologia a investidores, empresas e potenciais parceiros nacionais e internacionais.

A presença em Lisboa ocorre em um momento de amadurecimento do negócio, quando a empresa passa a reunir experiências concretas de aplicação em diferentes segmentos.

Mais do que buscar visibilidade internacional, a estratégia é demonstrar que soluções desenvolvidas no Brasil podem responder a desafios globais, como desperdício de alimentos, gestão de resíduos, inclusão social e mobilização comunitária.

De plataforma de engajamento a ecossistema de soluções

A evolução do Plantah nos últimos 18 meses revela uma mudança importante em seu posicionamento.

O que começou como uma plataforma de conexão e engajamento socioambiental vem se transformando em um ecossistema de soluções tecnológicas voltadas a diferentes necessidades de empresas, organizações e comunidades.

As frentes de atuação, embora distintas, compartilham uma mesma lógica: utilizar infraestrutura digital para conectar demandas, organizar processos, estimular a participação e produzir resultados mensuráveis.

Essa diversidade de aplicações também amplia as possibilidades de crescimento comercial da empresa, que passa a atuar em mercados com demandas recorrentes por digitalização, eficiência e sustentabilidade.

Próximo passo é transformar impacto em escala

Com novas parcerias, projetos em desenvolvimento e participação internacional, o Plantah entra em uma fase na qual o principal desafio será ampliar a escala das soluções e consolidar um modelo de negócios sustentável.

O lançamento do Mercado Circular, a expansão territorial das operações e o fortalecimento das relações com empresas e instituições estão entre os movimentos previstos para os próximos meses.

A ambição é construir, a partir do Brasil, uma plataforma capaz de conectar milhões de pessoas e organizações em torno de soluções que conciliem desenvolvimento econômico, inovação e impacto positivo.

Em apenas um ano e meio, o Plantah começa a demonstrar que a tecnologia de impacto pode ir além do discurso: pode evitar desperdícios, melhorar serviços, mobilizar comunidades e criar novas oportunidades de negócios. E, com a chegada ao Web Summit Lisboa, a startup pretende mostrar que essa transformação pode alcançar uma escala ainda maior.