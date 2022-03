Germer apresenta novo portfólio e expande atuação no mercado de varejo

O grupo Germer, fabricante de porcelana fina de mesa, anuncia novidades para 2022, entre elas estão o lançamento de seu novo portfólio, com linhas assinadas, e a expansão dos negócios no mercado de varejo. Até então, a marca atuava principalmente no setor de food service (cathering, bares e restaurantes) e hotéis. Com a chegada da pandemia e o fechamento de boa parte dos estabelecimentos, a empresa antecipou uma estratégia que vinha amadurecendo ao longo dos últimos anos.

“Como a porcelana é um produto valorizado majoritariamente pelo mercado denominado Profissional, devido à ausência de absorção, e, portanto, extremamente importante tanto pela durabilidade quanto pela higiene, acabamos nos profissionalizando neste segmento”, afirma o diretor comercial da empresa, Juliano Guimarães Rodrigues Alves.

Para ele, a fabricante está sempre de olho em possíveis expansões, em tantos outros nichos de mercado e a pandemia, logo nos primeiros meses de 2020, permitiu a aceleração desse planejamento de forma contínua.

A Germer manteve crescimento consistente ao longo da última década, principalmente no ano passado. A demanda reprimida e a dificuldade de importação no Brasil, ocasionadas pela pandemia, impulsionou a empresa, fazendo com que esse novo cenário se tornasse realidade. Ao passar bem pelo pós-pandemia, com números expressivos, a empresa decidiu colocar em prática a estratégia.

“Entregamos o ano de 2020 com metade de todo faturamento no segmento de varejo, o que antes seguramente em um passado recente não atingia um quarto”, diz Juliano.

De acordo com o diretor comercial, o grupo Germer projeta para 2022 um crescimento de 2 casas decimais no faturamento da empresa.

Presente nas principais lojas especializadas em casa e decoração, a marca precisou renovar o portfólio para atender à nova demanda e lança neste ano uma coleção assinada pelos designers Brunno Jahara, Rachel Hoshino e pelo Fetiche Design Studio, de Carolina Armellini e Paulo Biacchi.

“Esse segmento ainda é um mercado novo para a Germer. Esses lançamentos, especialmente as parcerias, são estratégias voltadas para fortalecer a marca como um nome importante nesse setor também”, declara Juliano.

Para dinamizar ainda mais as vendas, o grupo investe também na expansão digital com a implementação do e-commerce próprio da marca. Com a perspectiva de movimentar em média 10% de todo o faturamento da Germer, o site traz como estratégia um tempo de delivery curto, onde são disponibilizados apenas os itens que puderem ser entregues ao cliente em até 10 dias uteis.

“Esse ainda é um projeto recém-nascido, a demora na entrada deste canal de comercialização, deve-se aos estudos que foram realizados. Quando pensamos neste novo modelo de negócios, a agilidade de entrega é onde entendemos que esteja o diferencial”, afirma Luiz Pellanda, gerente de Marketing e Produto da Germer.

Germer e Holaria

Desde 1978 sob a administração do grupo Germer, a empresa adquiriu em 2013 a marca Holaria, voltada para a criação, desenvolvimento e fabricação de produtos decorativos de porcelana, com ênfase no design, transformando a empresa na maior fabricante de peças finas do país. A empresa possui atualmente um parque fabril de mais de 64 mil metros quadrados de área total e de 18 mil metros quadrados de área construída, localizado em Campo Largo, no Paraná. Além disso, conta com cerca de 500 colaboradores.

“A Holaria, no início, terceirizava sua produção com a Germer, e devido ao sucesso da parceria, surgiu a proposta para instalarmos a marca dentro do parque fabril da Germer. Assim passamos a formar uma sociedade que dura até hoje”, diz Luiz Pellanda, um dos fundadores da Holaria.

A marca Holaria está fortemente associada ao bom design, tendo recebido alguns dos mais importantes prêmios e concursos de design do Brasil, incluindo o “Museu da Casa Brasileira” e “Idea BR”, além de participar de grandes exposições nacionais e internacionais. Seus produtos estão presentes em lojas no Brasil, EUA, Canadá, Emirados Árabes Unidos, República Dominicana, Bolívia e Colômbia.

