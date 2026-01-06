Geração Z é a que mais se preocupa com as mudanças climáticas, diz pesquisa

Grande parte da Geração Z vê importância na reciclagem e gravidade dos efeitos das Mudanças Climáticas (Freepik/Freepik)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h00.
No Brasil, a atenção aos efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global é maior entre a Geração Z – 16 a 24 anos.
Segundo a pesquisa “Hábitos Sustentáveis & Percepções sobre o Plástico”, 44% da geração mais jovem cita o tema como prioridade.
A pesquisa foi realizada pela Nexus e encomendada pelo Sindiplast, Sindicato Indústria Material Plástico Estado São Paulo.
O levantamento entrevistou 2.009 brasileiros com 16 anos ou mais, em todas as 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Além de esclarecer a relação das diferentes faixas etárias com as mudanças climáticas, o levantamento também apontou que o plástico lidera a lista de materiais mais separados para reciclagem.
Tanto para a Geração Z quanto para as gerações mais velhas, a falta de coleta seletiva é apontada como o principal entrave para a reciclagem de embalagens plásticas – opinião compartilhada por 35% dos entrevistados.
A falta de hábito, esquecimento de separar e ausência de informação sobre reciclagem são o maior entrave para 29%.
A pesquisa concluiu que, apesar da consciência ambiental, ainda há barreiras estruturais para transformar atitudes individuais em resultados concretos, seja na reciclagem de plástico ou de outros materiais.
“O plástico é um dos materiais mais recicláveis e de menor impacto ambiental. Ainda assim, seu reaproveitamento em larga escala no Brasil enfrenta desafios estruturais que precisam ser superados”, diz Paulo Teixeira, diretor-superintendente do Sindiplast.