Geração Z é a que mais se preocupa com as mudanças climáticas, diz pesquisa

No Brasil, a atenção aos efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global é maior entre a Geração Z – 16 a 24 anos.

Segundo a pesquisa “Hábitos Sustentáveis & Percepções sobre o Plástico”, 44% da geração mais jovem cita o tema como prioridade.

O volume cai para 36% entre os brasileiros de 25 a 40 anos.

Apenas 29% dos mais velhos, entre 41 e 59 anos, têm a mesma opinião que a Gen Z .

Pessoas acima dos 60 anos são os que pensam menos sobre as mudanças climáticas – 22%.

A pesquisa foi realizada pela Nexus e encomendada pelo Sindiplast, Sindicato Indústria Material Plástico Estado São Paulo.

O levantamento entrevistou 2.009 brasileiros com 16 anos ou mais, em todas as 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Plástico é o material mais reciclado no país

Além de esclarecer a relação das diferentes faixas etárias com as mudanças climáticas, o levantamento também apontou que o plástico lidera a lista de materiais mais separados para reciclagem.

O material foi citado por 90% dos entrevistados que afirmaram separar resíduos em casa.

Na sequência, aparecem o alumínio (73%), o papel/papelão/jornal (68%) e o vidro (68%).

Falta de coleta seletiva é principal ‘vilão’ das boas práticas de reciclagem

Tanto para a Geração Z quanto para as gerações mais velhas, a falta de coleta seletiva é apontada como o principal entrave para a reciclagem de embalagens plásticas – opinião compartilhada por 35% dos entrevistados.

A falta de hábito, esquecimento de separar e ausência de informação sobre reciclagem são o maior entrave para 29%.

A pesquisa concluiu que, apesar da consciência ambiental, ainda há barreiras estruturais para transformar atitudes individuais em resultados concretos, seja na reciclagem de plástico ou de outros materiais.

“O plástico é um dos materiais mais recicláveis e de menor impacto ambiental. Ainda assim, seu reaproveitamento em larga escala no Brasil enfrenta desafios estruturais que precisam ser superados”, diz Paulo Teixeira, diretor-superintendente do Sindiplast.