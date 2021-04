Geekpop: Disney+ consolida universo da Marvel no streaming

Marvel domina o streaming em 2021

Chegou ao final Falcão e o Soldado Invernal, da Disney+. A segunda série original do universo Marvel a ser lançada pelo serviço digital do Mickey Mouse (depois de WandaVision) consolida a ocupação multitelas da Casa das Ideias, que começou nas HQs, dominou o cinema nas últimas décadas e conta com vários lançamentos para a plataforma de streaming. Em junho, teremos o lançamento da série Loki, seguido de What if...?, Ms. Marvel e Hawkeye ainda esse ano. Isso sem contar os três longa-metragens que também chegam em 2021.

QR Code de drone

Rodou o mundo e deu o que falar a ação da empresa chinesa Bilibili para celebrar o lançamento do game Princess Connect Re: Dive. Eles utilizaram 1.500 drones para formar um código QR gigante nos céus de Xangai, remetendo ao download do jogo. Antes da imagem se formar, os drones realizar algumas coreografias que remetem ao conteúdo do jogo.

Twitch Rivals chega ao Brasil

Série de streaming de torneios que é sucesso e gera muito engajamento nos EUA vai desembarcar na plataforma brasileira em maio. Com novos formatos de anúncio para uma comunidade que não acompanha a publicidade nas mídias tradicionais, há espaço para marcas dispostas a patrocinar ações de premiação a streamers, interações no chat, reações ao vivo. A Intel já é o primeiro parceiro da região.

Nova franquia deve chegar ao PS5 em breve

A Playstation anunciou uma parceria inédita com o Firewalk Studios na última quinta-feira (22). O acordo prevê a produção de uma nova propriedade intelectual, e as apostas são em um game multiplayer AAA para PS5. O estúdio é novo e faz parte do grupo ProbablyMonsters. O time de desenvolvimento conta com profissionais experientes, que passaram pela produção de games como Destiny, Guitar Hero 2 e Bioshock Infinite.

Apoie as lojas de quadrinhos

Vai fazer um mês que as principais comic shops do Brasil se uniram pela campanha #ApoieAsLojasdeQuadrinhos. Conceito criado nos EUA e que serviu como centro de disseminação da cultura pop, as lojas do gênero foram e são verdadeiros oásis de cultura nerd e pop por aqui. Com os efeitos da pandemia, vários estabelecimentos se juntaram para valorizar o mercado. Capitaneando a ação estão a Comix Book Shop, Comic Boom e Loja Monstra.

