Fundada em 2021, Leonora Ventures cresce 150% no ano

A Leonora Ventures, corporate venture builder catarinense, fundada em 2021, fruto da parceria entre o grupo Leonora e da FCJ Venture Builder, fechou o ano com sete startups e valorização do portfólio de 150%. Alcançou o crescimento esperado para dois anos em cinco meses de operação. Para 2022, a Leonora promove uma série de eventos para criar conexões com principais atores do ecossistema de inovação, investimento e empresas.

O Leonora Ventures On The Road discute temas afins ao negócio da corporate venture builder, além de ampliar regionalmente sua atuação, sobretudo em polos de inovação. O cerne é promover e disseminar o pensamento crítico, democratizando esse formato de investimento em startups.

Em termos quantitativos, a Leonora Ventures espera terminar 2022 com 15 startups no portfólio, já que o segundo round de investidores está fechado. Os produtos da corporate venture builder têm foco em open innovation, com objetivo de melhorar o desenvolvimento de seus serviços e produtos, como também, aumentar a competitividade e eficiência, reforçando o valor agregado. Para a inovação aberta, o compartilhamento de propriedade intelectual e de profissionais externos pode contribuir para alcançar objetivos estratégicos.

À frente da Leonora Ventures está a CEO Ana Paula Debiazi, economista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas e MBA em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo. Com mais de 15 anos de experiência, Ana carrega vivências como COO e CFO em fundo de venture capital, no qual atuava junto às startups do grupo FCJ.

“O ano de 2021 foi muito positivo, o que faz com que a expectativa para este ano seja ainda maior. Mais do que investir em nossas startups, a ideia é criar conexões e amplificar o polo de inovação”, declara Debiazi.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube