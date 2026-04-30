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Instituto possibilita entrada gratuita aos domingos no Museu da Língua Portuguesa 

A iniciativa está alinhada à estratégia do Instituto Motiva de democratizar o acesso da população a equipamentos culturais

Visando facilitar o acesso de famílias e turistas, a Companhia prevê maior potencial de visitação aos domingos (Ciete Silvério/Divulgação)

Visando facilitar o acesso de famílias e turistas, a Companhia prevê maior potencial de visitação aos domingos (Ciete Silvério/Divulgação)

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Publicado em 30 de abril de 2026 às 07h00.

O Instituto Motiva levará o dia de entrada gratuita do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, dos sábados para os domingos, visando a diversificação do público e maior incentivo ao equipamento cultural

O instituto é parte da Motiva, patrocinadora máster do museu via Lei Rouanet. A mudança faz parte da agenda ESG da empresa, que visa a democratização da cultura.

Para a presidente do Instituto Motiva, Renata Ruggiero, a iniciativa amplia o alcance da cultura nos territórios e fortalece o papel do Museu da Língua Portuguesa como espaço vivo da cidade. 

“Essa escolha potencializa o impacto territorial da iniciativa, estimula a ocupação cultural do centro da cidade e reforça a cultura como elemento central da cidadania, da convivência urbana e da transformação social”, diz Renata Ruggiero, presidente do Instituto Motiva.

Por trás do apoio à cultura

O apoio à gratuidade integra a estratégia do Instituto Motiva de promover o desenvolvimento territorial, reduzir desigualdades sociais e fortalecer o acesso da população a espaços culturais relevantes, contribuindo para a vitalidade cultural e social do centro da cidade.

Em 2025, mais de 85 mil pessoas visitaram gratuitamente o Museu da Língua Portuguesa aos sábados, com o apoio do Instituto Motiva. 

Museu conectado à cidade, à mobilidade e às pessoas

Instalado no histórico prédio da Estação da Luz, no centro de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa é uma referência nacional e internacional na valorização do idioma como patrimônio imaterial. 

Inaugurado em 2006, o espaço se consolidou por apresentar a língua portuguesa de forma interativa, sensível e acessível a diferentes perfis de público. 

“O apoio da Motiva, como patrocinadora máster, é um exemplo relevante da importância do investimento social privado para instituições culturais como o Museu da Língua Portuguesa. Parcerias dessa natureza potencializam nossas ações à população, além de ampliar e diversificar os nossos públicos” conclui Renata Motta, diretora Executiva da Organização Social IDBrasil, gestora do Museu da Língua Portuguesa.

 

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