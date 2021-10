Fórum gratuito discute meios para a construção de condomínios sustentáveis

A Lello Condomínios, líder no segmento de administração de condomínios no país, realiza seu “Primeiro Fórum Lello de Inovação Urbana: Condomínios Sustentáveis” no dia 26 de outubro, das 19h às 21h, com o objetivo de trazer soluções de sustentabilidade para condomínios. O evento é online, gratuito e aberto ao público mediante inscrição no site.

Voltado para síndicos e profissionais do setor, o Fórum Lello contará com a participação de especialistas renomados em sustentabilidade, como o climatologista e pesquisador José Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), e Maíra Macedo, Gerente de Projetos e Certificações no Green Building Council (GBC) Brasil. Marengo é tido pela Reuters como um dos cientistas mais influentes do mundo no tema mudanças climáticas, enquanto o GBC Brasil mobiliza o mercado da construção civil brasileiro em prol da sustentabilidade.

Também participarão do evento: Renata Tucci Lisboa, coordenadora de Comunicação da Green Mining; Saulo Ricci, CEO e fundador da Coletando Soluções; Ricardo Valente, diretor comercial e de relacionamento da RZK Energia; executivos da Lello Condomínios e do LelloLab, o laboratório de inovação do grupo Lello; e o jornalista Rafael Lisboa, diretor da plataforma Bússola, que mediará o evento.

“Queremos conscientizar o maior número possível de profissionais do setor sobre a importância e a necessidade urgente de criarmos condomínios sustentáveis nas cidades, principalmente considerando a crise hídrica, energética e climática que estamos enfrentando atualmente”, afirma Audrey Ponzoni, diretor de Inteligência Comercial da Lello Condomínios.

“Aqui na Lello, temos defendido que uma forma racional e ambientalmente correta de se superar essa crise é por meio geração distribuída de energia, que pode, inclusive, baratear os custos dos condomínios. No evento, os participantes poderão conhecer melhor essa solução”, diz o diretor.

O climatologista José Marengo trará para discussão a pauta das mudanças climáticas, passando por uma explicação didática e simples do que é o aquecimento global e de que forma ele influencia a crise hídrica e energética que estamos enfrentando atualmente, entre outros temas.

Já Maíra Macedo fará uma palestra com insights e conceitos sobre a construção sustentável e explicará sobre a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que incentiva e acelera a adoção de práticas de construção sustentável em todo o mundo.

Renata Tucci Lisboa, coordenadora de comunicação da Green Mining, e Saulo Ricci, CEO e fundador da Coletando Soluções, falarão respectivamente sobre as ações das duas empresas na área de coleta de resíduos sólidos. As duas startups buscam soluções de destinação correta de resíduos para grandes cidades e possuem propostas para condomínios não só fazerem o descarte corretamente, mas também ganharam dinheiro com os resíduos.

Já Ricardo Valente, diretor comercial e de relacionamento da RZK Energia, também falará sobre as soluções oferecidas pela empresa, especialmente no que diz respeito à geração distribuída de energia limpa, que pode trazer economias para os condomínios.

Os executivos da Lello Condomínios e do LelloLab, o laboratório de inovação do grupo Lello, falarão sobre as ações do grupo, como por exemplo: a aceleradora de projetos, um projeto piloto de condomínio sustentável de Carapicuíba (SP) e a implementação de Geração Distribuída de energia.

