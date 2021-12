FindUP cresce 133% neste ano e prevê nova expansão em 2022

A FindUP, principal parceira dos técnicos de TI nos últimos anos, startup pioneira no Brasil especializada em field service ou atendimento presencial na área de tecnologia, vem consolidando cada vez mais o seu espaço no mercado nacional. Por meio de soluções disruptivas oferecidas para a gestão de TI de empresas presentes em todo o país, a startup neste ano atingiu um crescimento de 133% no faturamento em relação ao ano passado. Para o próximo ano, o objetivo é aumentar as receitas em 120%.

O salto no faturamento foi possível devido ao início das operações direcionadas ao setor bancário — responsável por 30% da expansão da startup em 2021 — e o avanço de 25% no segmento varejista.

“Com a chegada de novos players em nosso portfólio, registramos um aumento significativo no número de chamados em field service e iniciamos nosso atendimento na área remota. Em 2022, estimamos um crescimento de 114% nas solicitações das empresas, sejam atendimentos presenciais ou virtuais”, diz Fábio Freire, CEO e fundador da FindUP.

O empreendedor informa também que neste ano a companhia dobrou o número de colaboradores e a expectativa é aumentar em 85% o tamanho da equipe no próximo ano, sendo que o foco está principalmente nas áreas de produto, marketing, negócios e operacional. “Isso possibilitará uma aproximação ainda maior com as empresas que utilizam os serviços da FindUP. Além disso, o investimento nestas áreas facilita a vida dos profissionais de tecnologia que estão cadastrados na plataforma, que contarão com um suporte ainda mais humanizado”, afirma Freire.

Geração de renda

Responsável por destinar ao longo de sua história mais de R$ 10 milhões aos 13 mil técnicos cadastrados em sua plataforma, a startup tem como um dos seus principais pilares a promoção da inclusão social.

“Ao oferecer oportunidade de geração de renda para a comunidade, conseguimos impactar a vida de milhares de profissionais de TI. Somente em 2021, a FindUP destinou R$ 3,1 milhões para os técnicos. No próximo ano, temos o objetivo de elevar esse montante em mais de 100%”, declara o empreendedor.

Ainda segundo Freire, a FindUP dispõe de mão-de-obra qualificada para empresas, uma vez que todos precisam comprovar seu conhecimento e passar por toda análise de documentos para a homologação do cadastro. “Com isso, conseguimos garantir às companhias parceiras uma gestão de TI com ampla eficiência operacional”, afirma.

2022

Além do field service e os atendimentos remotos, a FindUP projeta a ampliação de sua gama de soluções na área de TI. Durante o primeiro semestre de 2022, o plano é disponibilizar um serviço em que a startup fica responsável por monitorar o ciclo de vida dos devices das empresas parceiras.

Dessa maneira, será possível indicar manutenções preventivas, e acompanhar a vida do dispositivo até o momento do descarte. Outra novidade será o armazenamento de devices para operações de desmobilização e montagem para, por exemplo, eventuais mudanças de sede dos clientes.

“Nesse caso, também vamos ficar responsáveis pelo transporte e entrega desses dispositivos. A solução inclui ainda o armazenamento de outros materiais de trabalho como telefones, kits de onboarding, entre outros itens”, diz Fábio Freire.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube