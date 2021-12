Financeira da Renner amplia operações com linha de crédito a fornecedores

A Realize CFI, braço financeiro da Lojas Renner S.A, avançou em suas operações e passou a conceder crédito aos fornecedores da maior varejista de moda no Brasil. A estratégia complementa as parcerias que a Companhia já mantinha com bancos comerciais com o objetivo de garantir o fortalecimento da sua cadeia de suprimento de produtos para revenda.

Até agora, a instituição criada em 2017 oferecia soluções como cartões de crédito próprios e co-branded, seguros e empréstimos apenas para os clientes cartonistas pessoa física da Renner e das redes Youcom, Camicado e Ashua, também controladas pela companhia. No primeiro semestre deste ano, a empresa atingiu uma carteira de crédito total de R$ 3,4 bilhões e patrimônio líquido de quase R$ 700 milhões.

“Temos uma estrutura ágil, oferecemos taxas competitivas e vamos atuar como uma ‘aceleradora’ dos fornecedores estratégicos da Lojas Renner para ampliar nosso relacionamento com eles e contribuir com a manutenção da integridade do nosso ecossistema, sem riscos de rupturas ao longo da cadeia”, declara o diretor-presidente da Realize, Gustavo Maniero.

As operações com fornecedores começaram a ser fechadas em maio de 2021 e estão disponíveis para aqueles que atuam com a marca Renner, com Youcom, especializada em moda jovem, Camicado, focada no segmento de casa e decoração, e Ashua, marca curve e plus size da companhia. Desde então foram liberados um montante total de R$ 72 milhões.

O público-alvo inicial da Realize, no entanto, é bem maior do que isso e soma todos os fornecedores estratégicos das marcas da companhia. Para atender a essa base potencial de clientes, a empresa está investindo na automatização dos processos de consulta, aprovação e liberação dos financiamentos e no desenvolvimento de novas linhas de crédito com foco nas diferentes necessidades desta cadeia.

O funding utilizado para a concessão dos empréstimos é da própria Realize, através de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Letra Financeira (LF) e Certificado de Depósito Interbancário (CDI), porém, outras fontes de financiamento estão sendo avaliadas para 2022.

