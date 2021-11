Filiação de Moro ao Podemos ainda repercute nas redes sociais

A filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, na semana passada, continua repercutindo nas redes sociais dos parlamentares da legenda. O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) é um dos beneficiados da visibilidade obtida com o ingresso do ex-ministro da Justiça na vida partidária. Post sobre o assunto, da última quarta-feira, 10, fixado em sua página no Facebook, arrebanhou mais de 15 mil comentários e dez mil curtidas. Foi um dos fatores que o fizeram ganhar cinco posições e retornar em terceiro ao pódio do ranking FSBinfluênciaCongresso.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

A publicação de Marcos do Val (Podemos-ES) sobre a entrada festiva de Moro no partido também teve boa performance: 3,2 mil comentários e 4,1 mil curtidas no Facebook, e o ajudou a melhorar sua posição na lista. Ele é o oitavo mais popular do Senado, após subir dois lugares.

A agenda de outro presidenciável, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, também ajudou a impulsionar os perfis de Rogério Carvalho (PT-SE). Com publicações sobre a passagem do ex-presidente pelo Parlamento Europeu, ele avançou cinco colocações no levantamento, postando-se em décimo entre os 15 senadores mais influentes no ambiente online.

Pela terceira semana seguida, Humberto Costa (PT-PE) assegura o primeiro lugar do levantamento, assim como Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) garante o segundo lugar. O Podemos, com quatro nomes, é o partido com mais integrantes no ranking de redes sociais, seguido por PT, com três, e Rede, com dois representantes no período analisado entre 9 a 15 de novembro.

Câmara

O deputado Junio Amaral (PSL-MG) fez sucesso nas redes sociais nos últimos dias com vídeos curiosos. Em um deles, ele exibe a ação rápida e determinada de uma frentista para impedir um cliente de sair sem pagar. Em outro, um motorista se livra de uma tentativa de assalto. Com posts como esses, que despertaram o interesse de seus seguidores no Facebook e no Twitter, ele aumentou o engajamento em seus perfis e ingressou no ranking FSBinfluênciaCongresso. Após ganhar dez posições, ele alcançou o 19º lugar entre os mais populares da Câmara dos Deputados no ambiente online.

Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) também pode comemorar o avanço de cinco colocações. Com experiência em comunicação, ele costuma obter alta interação em suas publicações nas redes. Entre as mais comentadas no período está a que ele critica a declaração do ex-ministro Ciro Gomes sobre reestatizar a Petrobras caso seja vendida. O post obteve 6,2 mil curtidas e 571 compartilhamentos no Twitter. O bom desempenho o fez chegar a 14º do levantamento.

No alto do ranking, a novidade é a conquista do posto de quinta colocada por Gleisi Hoffmann (PT-PR), quebrando a hegemonia do PSL nos primeiros lugares. Ela tirou o espaço de Carlos Jordy (PSL-RJ), que recuou para sexto lugar. Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Filipe Barros (PSL-PR) mantêm-se firmes no abre-alas do FSBinfluênciaCongresso. O partido também continua a abrigar deputados recordistas das redes sociais, com nove representantes na lista.

