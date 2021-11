Senadores do Podemos ganham espaço nas redes sociais com filiação de Moro

Um dos nomes mais atuantes nas redes sociais do Senado, Jorge Kajuru (Podemos-GO) voltou a ser destaque no ranking FSBinfluênciaCongresso. Ele foi o senador que mais ganhou posições entre 2 e 8 de novembro graças a intensa postagem de assuntos variados da vida política. Entre seus temas preferidos no período estão a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as emendas do chamado orçamento paralelo e a filiação do ex-juiz Sérgio Moro a seu partido. Após subir seis colocações, o parlamentar chegou ao oitavo lugar do levantamento.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Outro integrante do Podemos, Lasier Martins (RS) também ganhou espaço nas redes nos últimos dias, o que o fez ingressar em 13º na lista dos 15 senadores mais influentes do ambiente online. O mesmo ocorreu com Álvaro Dias (Podemos-PR), que avançou mais em direção ao topo do ranking ao ganhar dois lugares, alcançando o posto de quarto lugar.

Além dos senadores do Podemos, quem teve uma semana positiva foi Fabiano Contarato (Rede-ES). Ele avançou três posições e posicionou-se em sétimo no levantamento. No pódio, no entanto, não houve alterações. Humberto Costa (PT-PE), Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) continuam a ocupar o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Podemos é o partido com mais representantes no ranking, seguido pelo PT.

Câmara

A decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar suspender o pagamento das emendas de relator do orçamento de 2021 mobilizou os seguidores do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) nas redes sociais. Seus diversos posts sobre o tema tiveram alto engajamento no Twitter e no Facebook. Apenas um deles obteve mais de 30 mil curtidas e 2,5 mil compartilhamentos e o ajudou a avançar seis posições no ranking FSBinfluênciaCongresso. Graças ao desempenho, ele alcançou o posto de sétimo entre os 20 mais populares da Câmara dos Deputados no ambiente online.

A semana também foi favorável a Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Hélio Lopes (PSL-RJ). Ambos subiram cinco posições no período. Ela conquistou o 15º lugar, enquanto ele ficou em 16º. Kim Kataguiri (DEM-SP), outro parlamentar com forte atuação nas redes sociais, também ganhou mais espaço. Após avançar quatro colocações, ele tornou-se o dono do posto de décimo lugar no levantamento.

O pelotão de frente, por sua vez, continua a assegurar sua vantagem, sem nenhuma mudança no período. A bancada do PSL domina os cinco primeiros lugares com Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Filipe Barros (PSL-PR) e Carlos Jordy (PSL-RJ) em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, respectivamente. Além deles, o partido tem ainda quatro nomes na lista, completando nove representantes dentre os campeões de redes sociais. Nenhum outro partido se aproxima dessa marca. O PT, em segundo lugar, possui três integrantes no ranking.

