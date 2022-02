Esta startup vai oferecer contratos autoexecutáveis para o mercado

Com um investimento de R$ 800 mil, a Virgo, plataforma full service de soluções financeiras para o mercado de capitais, junto à Growth Tech, startup que desenvolve soluções em blockchain para o mercado imobiliário, lançam a Optime, novo negócio com foco em contratos inteligentes. A startup tem como propósito resolver problemas como alto custo e falta de transparência, além de oferecer contratos autoexecutáveis ao mercado.

A nova companhia estará sob o comando de Hugo Barbosa de Castro, estudante de engenharia aeronáutica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) de apenas 23 anos, que iniciou a trajetória há dois anos como estagiário na Virgo e agora assume como CEO da Optime. “Vejo muito potencial para o futuro deste tipo de solução no mercado. Viemos para fazer diferente, estamos com muita energia e ansiosos para despejá-la nesse novo projeto”, diz.

O mercado global de contratos inteligentes projeta um crescimento anual de 24,2% nos próximos seis anos, passando de US$ 315,1 milhões, em 2021, para US$ 1,46 bilhão até 2028, segundo dados da Valuate Reports. Dentro desse contexto, a Optime pretende desenvolver uma estrutura que utiliza transações inteligentes e automatizadas para formalização de negócios, cumprimento de obrigações e disponibilidade de informações para todos envolvidos em operações financeiras.

O objetivo é reduzir o tempo perdido com preocupações com a adoção de aplicativos nos mais variados setores, erros no preenchimento manual de formulários, gastos com equipes e vazamentos de dados.

E, claro, reduzir custos, uma vez que, no futuro, não será necessário envolvimento das equipes para fazer o controle. Além disso, a tecnologia promete aumentar a transparência e o acesso às informações contratuais, reforçando a segurança e confiabilidade das relações comerciais.

Segundo Hugo, a ideia inicial é ajudar empreendedores e participantes do mercado em geral, que possuam contratos a serem monitorados — como incorporadoras, loteadoras, produtores e distribuidores rurais, investidores e fundos de investimento, securitizadoras e instituições financeiras —, a gerir esses documentos com menor custo, maior visibilidade, menos risco e com taxas mais justas em eventuais demandas de crédito.

Mas a ideia é estender para áreas comerciais, seguradoras e até internacionalmente.

“Consideramos que o mercado está maduro o suficiente para uma nova forma de pensar a formalização de negócios. Além disso, as tecnologias utilizadas já se desenvolveram o suficiente para serem soluções seguras e escaláveis”, afirma o CEO.

Crescimento

Criada a partir de duas empresas consolidadas no mercado, a Optime propõe uma infraestrutura baseada no blockchain, utilizando Smart Contracts, que são contratos autoexecutáveis com base em eventos predefinidos, enquanto instrumento de formalização de negócios. Assim, atua de forma automatizada e com escopo de atividade ampliado, mitigando riscos e permitindo monitoramento e controle em tempo real.

“Na Virgo, nós temos uma cultura muito forte de formação de empreendedores. Os nossos colaboradores, que chamamos carinhosamente de ‘Virgolovers’, passam por amplo desenvolvimento e ainda incentivamos as soft skills. É o caso do Hugo, que começou desenvolvendo projetos de tecnologia integrados com as mais diversas áreas operacionais da empresa e agora assume o desafio de estar à frente da Optime”, diz o CEO da Virgo, Daniel Magalhães.

